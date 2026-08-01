Giá hiện tại của Noble USDC là bao nhiêu?

Noble USDC đang giao dịch ở mức ₫26339.4943400000, với biến động giá trong 24 giờ qua là -0.07%. Con số này phản ánh giá thực tế được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

Giá hôm nay so với các mức lịch sử thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của Noble USDC là ₫47147.69486860000, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫12564.386571583780000. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng dài hạn và các chu kỳ tăng trưởng trước đây.

Tổng giá trị định giá của USDC.N hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫3053117332204.005300000, đưa tài sản này xếp hạng #-- trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Mức độ tham gia thị trường của Noble USDC như thế nào?

Tài sản này đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy tần suất giao dịch của các nhà đầu tư đối với USDC.N.

Nguồn cung lưu hành là gì và tại sao điều này quan trọng?

Với 115875086.200128 token đang lưu hành, động lực nguồn cung ảnh hưởng đến tính khan hiếm, tỷ lệ lạm phát và xu hướng định giá dài hạn.

Noble USDC thuộc danh mục nào?

Noble USDC nằm trong phân loại Stablecoins,Terra Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Bridged USDC,Sei Network Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,ZIGChain Ecosystem,Dungeon Chain Ecosystem, nhóm tài sản này cùng với các tài sản khác có chức năng hoặc vai trò hệ sinh thái tương tự.

-- tác động thế nào đến giá trị cốt lõi của USDC.N?

Hoạt động trên mạng lưới -- giúp USDC.N tận dụng các đặc điểm riêng về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, mô hình bảo mật và các chức năng hợp đồng thông minh, góp phần vào sự phổ biến chung của nó.