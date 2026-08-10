Giá Fishwar hôm nay

Giá Fishwar (FISHW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FISHW sang USD là $ 0 mỗi FISHW.

Fishwar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,982, với nguồn cung lưu hành 11.03B FISHW. Trong vòng 24 giờ qua, FISHW được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00185884, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FISHW biến động -0.00% trong giờ qua và +0.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Fishwar (FISHW)

Vốn hóa thị trường $ 43.98K$ 43.98K $ 43.98K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 227.58K$ 227.58K $ 227.58K Nguồn cung lưu thông 11.03B 11.03B 11.03B Tổng cung 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Fishwar là $ 43.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FISHW là 11.03B, với tổng nguồn cung là 57076697777.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 227.58K.