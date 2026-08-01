Giá MetaArena hôm nay

Giá MetaArena (TIMI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TIMI sang USD là $ 0 mỗi TIMI.

MetaArena hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 249,341, với nguồn cung lưu hành 364.35M TIMI. Trong vòng 24 giờ qua, TIMI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.101369, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TIMI biến động +0.84% trong giờ qua và -8.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.19K.

Thông tin thị trường MetaArena (TIMI)

Vốn hóa thị trường $ 249.34K$ 249.34K $ 249.34K Khối lượng (24H) $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Nguồn cung lưu thông 364.35M 364.35M 364.35M Tổng cung 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MetaArena là $ 249.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.19K. Nguồn cung lưu hành của TIMI là 364.35M, với tổng nguồn cung là 2100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.44M.