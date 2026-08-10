Giá SEIYAN hôm nay

Giá SEIYAN (SEIYAN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SEIYAN sang USD là $ 0 mỗi SEIYAN.

SEIYAN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 97,221, với nguồn cung lưu hành 776.75M SEIYAN. Trong vòng 24 giờ qua, SEIYAN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.071105, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SEIYAN biến động +0.52% trong giờ qua và +8.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.13.

Thông tin thị trường SEIYAN (SEIYAN)

Vốn hóa thị trường $ 97.22K$ 97.22K $ 97.22K Khối lượng (24H) $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 125.16K$ 125.16K $ 125.16K Nguồn cung lưu thông 776.75M 776.75M 776.75M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SEIYAN là $ 97.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.13. Nguồn cung lưu hành của SEIYAN là 776.75M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 125.16K.