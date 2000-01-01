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Top token Khung AI theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Khung AI. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11702
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5588
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1757
+0.51%
+0.34%
-7.57%
$ 138.98M
$ 653.24K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.68
+0.04%
-0.85%
-1.94%
$ 80.84M
$ 29.15K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.209
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
6
Allora
Allora
ALLO
$ 0.30482
+0.69%
-1.85%
+14.56%
$ 61.12M
$ 478.72K
7
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2432
+1.29%
+2.74%
-35.76%
$ 58.34M
$ 822.31K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01468
+0.41%
+1.31%
-5.89%
$ 41.15M
$ 4.13M
9
0G
0G
0G
$ 0.1515
+1.62%
-3.52%
+7.49%
$ 32.11M
$ 472.31K
10
Rei
Rei
REI
$ 0.02843616
-0.02%
-0.02%
+18.64%
$ 28.41M
$ 135.71K
11
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07471
+0.70%
-3.72%
+6.32%
$ 22.82M
$ 1.14M
12
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.023764
+0.18%
+22.41%
+27.06%
$ 22.29M
$ 5.92M
13
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02874
0.00%
+0.52%
+18.86%
$ 22.13M
$ 174.73K
14
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002578
-0.27%
+0.90%
+13.03%
$ 21.17M
$ 22.36M
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.02378
-0.25%
+2.67%
+13.95%
$ 20.03M
$ 4.31M
16
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.018053
+0.19%
+2.15%
-5.47%
$ 17.96M
$ 6.11M
17
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006564
+0.03%
+0.24%
-0.14%
$ 17.29M
$ 87.22M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12293
-0.38%
-0.48%
+4.99%
$ 15.94M
$ 895.17K
19
Mira
Mira
MIRA
$ 0.04195
+0.24%
+0.22%
+2.97%
$ 12.42M
$ 1.59M
20
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.11788
-3.05%
-15.26%
+79.81%
$ 11.98M
$ 2.62M
21
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01093796
+0.37%
+0.02%
+10.10%
$ 10.93M
$ 432.83K
22
AEON
AEON
AEON
$ 0.05461
+0.53%
-12.80%
-22.28%
$ 10.25M
$ 8.25M
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06939
-0.97%
+2.00%
+9.37%
$ 8.95M
$ 3.01M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008179
-0.12%
+3.26%
+14.68%
$ 8.18M
$ 11.36M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02023
-1.03%
+4.50%
+10.57%
$ 7.93M
$ 5.42M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00456166
-0.12%
-0.01%
-6.54%
$ 6.94M
$ 125.22K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.0264
-0.08%
+0.84%
+2.65%
$ 5.89M
$ 2.36M
28
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005362
-0.32%
-6.26%
-2.67%
$ 5.35M
$ 11.42M
29
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00860164
+0.28%
--
+27.77%
$ 2.87M
$ 13.04
30
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.41
0.00%
-0.03%
+0.42%
$ 2.41M
$ 3.77K
31
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0002299
+0.09%
-4.04%
-40.30%
$ 2.10M
$ 278.68M
32
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00202316
+0.70%
+0.01%
-0.21%
$ 2.02M
$ 166.27K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00178825
0.00%
--
+4.39%
$ 1.36M
$ 3.93
34
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00023061
0.00%
--
+0.31%
$ 1.13M
$ 113.27
35
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0192142
+0.05%
--
-37.31%
$ 940.83K
$ 483.38
36
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00169
+1.20%
+6.29%
+4.32%
$ 807.28K
$ 1.32M
37
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0014124
0.00%
+0.60%
+0.87%
$ 650.00K
$ 48.22M
38
WELL3
WELL3
$WELL
$ 1.509E-5
0.00%
+0.20%
+1.89%
$ 633.80K
--
39
ARC
ARC
ARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+0.70%
$ 592.25K
$ 280.41K
40
GIZA
GIZA
GIZA
$ 0.00162644
-14.56%
-0.11%
+113.54%
$ 553.53K
$ 2.40K
41
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00217089
+0.21%
+0.01%
+7.16%
$ 515.21K
$ 623.57
42
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00014298
+0.20%
+0.00%
+5.55%
$ 488.89K
$ 62.52K
43
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 0.00005504
+0.38%
+0.95%
+0.79%
$ 471.04K
$ 50.21M
44
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004208
+0.83%
+5.18%
+4.58%
$ 422.70K
$ 132.59M
45
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.0006584
+0.41%
-0.05%
+27.22%
$ 382.40K
$ 144.06
46
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00046906
+0.53%
+0.01%
-11.39%
$ 381.93K
$ 187.80
47
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.86E-6
-0.26%
-1.10%
-12.07%
$ 371.95K
--
48
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035929
+0.22%
+0.01%
-6.44%
$ 356.78K
$ 870.81
49
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00030883
+0.75%
-0.09%
+8.95%
$ 339.69K
$ 4.99K
50
OOBE Protocol
OOBE Protocol
OOBE
$ 0.00029802
-1.42%
-0.06%
+27.02%
$ 287.21K
$ 683.40

Câu hỏi thường gặp

Token Khung AI là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Khung AI đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 117 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.62B.
Token Khung AI nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Khung AI được theo dõi trên MEXC, CGPT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 22.41% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Khung AI trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 117 token Khung AI, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Khung AI phổ biến bao gồm M, VIRTUAL, EIGEN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Khung AI là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Khung AI là khoảng $2.62B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Khung AI, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.