Giá 4EVERLAND hôm nay

Giá 4EVERLAND (4EVER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 4EVER sang USD là $ 0 mỗi 4EVER.

4EVERLAND hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 484,956, với nguồn cung lưu hành 3.42B 4EVER. Trong vòng 24 giờ qua, 4EVER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00671057, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 4EVER biến động +0.24% trong giờ qua và +6.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 63.83K.

Thông tin thị trường 4EVERLAND (4EVER)

Vốn hóa thị trường $ 484.96K$ 484.96K $ 484.96K Khối lượng (24H) $ 63.83K$ 63.83K $ 63.83K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Nguồn cung lưu thông 3.42B 3.42B 3.42B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của 4EVERLAND là $ 484.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 63.83K. Nguồn cung lưu hành của 4EVER là 3.42B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.42M.