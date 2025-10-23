Thông tin giá theo USD của Kled AI (KLED)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02739395 Cao nhất 24H $ 0.03435815 ATH $ 0.055581 Giá thấp nhất $ 0.00180339 Biến động giá (1 giờ) +1.76% Biến động giá (1D) -1.63% Biến động giá (7 ngày) -3.40%

Giá thời gian thực của Kled AI (KLED) là $0.0295858. Trong 24 giờ qua, KLED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02739395 và cao nhất là $ 0.03435815, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KLED là $ 0.055581, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00180339.

Về hiệu suất ngắn hạn, KLED đã biến động +1.76% trong 1 giờ qua, -1.63% trong 24 giờ và -3.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Kled AI (KLED)

Vốn hóa thị trường $ 29.58M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 29.58M Nguồn cung lưu thông 999.81M Tổng cung 999,811,484.6367292

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kled AI là $ 29.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KLED là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999811484.6367292. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 29.58M.