Giá Rei hôm nay

Giá Rei (REI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02883865, biến động 0.75% trong 24 giờ qua. Tỷ giá REI sang USD là $ 0.02883865 mỗi REI.

Rei hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,838,649, với nguồn cung lưu hành 1.00B REI. Trong vòng 24 giờ qua, REI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.02800196 (thấp) đến $ 0.02922774 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.218973, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00605432.

Về hiệu suất ngắn hạn, REI biến động +2.52% trong giờ qua và +19.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 123.71K.

Thông tin thị trường Rei (REI)

Vốn hóa thị trường $ 28.84M$ 28.84M $ 28.84M Khối lượng (24H) $ 123.71K$ 123.71K $ 123.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.84M$ 28.84M $ 28.84M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rei là $ 28.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 123.71K. Nguồn cung lưu hành của REI là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.84M.