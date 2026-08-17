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ราคาปัจจุบัน Securitize Tokenized AAA CLO Fund วันนี้ คือ 1,027.74 USD มูลค่าตลาด STAC เท่ากับ 103,077,729 USD ติดตามการอัปเดตราคา STAC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Securitize Tokenized AAA CLO Fund วันนี้ คือ 1,027.74 USD มูลค่าตลาด STAC เท่ากับ 103,077,729 USD ติดตามการอัปเดตราคา STAC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Securitize Tokenized AAA CLO Fund ราคา (STAC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STAC เป็น USD

$1,026.95
$1,026.95$1,026.95
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:53:06 (UTC+8)

ราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) วันนี้ $ 1,027.74, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STAC เป็น USD คือ $ 1,027.74 ต่อ STAC.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 103,077,729 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.30K STAC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STAC เทรดระหว่าง $ 1,025.6 (ต่ำ) กับ $ 1,029.05 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,032.64 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 997.66

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STAC เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) ข้อมูลการตลาด

$ 103.08M
$ 103.08M$ 103.08M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 103.08M
$ 103.08M$ 103.08M

100.30K
100.30K 100.30K

100,295.100776
100,295.100776 100,295.100776

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Securitize Tokenized AAA CLO Fund คือ $ 103.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ STAC คือ 100.30K โดยมีอุปทานรวมที่ 100295.100776 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 103.08M

ประวัติราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,025.6
$ 1,025.6$ 1,025.6
ต่ำสุด 24h
$ 1,029.05
$ 1,029.05$ 1,029.05
สูงสุด 24h

$ 1,025.6
$ 1,025.6$ 1,025.6

$ 1,029.05
$ 1,029.05$ 1,029.05

$ 1,032.64
$ 1,032.64$ 1,032.64

$ 997.66
$ 997.66$ 997.66

-0.05%

+0.01%

+0.16%

+0.16%

ประวัติราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.082945
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ +3.6686207040
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ +7.0045619700
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.004404979456

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.082945+0.01%
30 วัน$ +3.6686207040+0.36%
60 วัน$ +7.0045619700+0.68%
90 วัน$ -0.004404979456-0.00%

การคาดการณ์ราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund

การคาดการณ์ราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STAC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Securitize Tokenized AAA CLO Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STAC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Securitize Tokenized AAA CLO Fund

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Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Securitize Ecosystem

เกี่ยวกับ Securitize Tokenized AAA CLO Fund

ราคาปัจจุบันของ Securitize Tokenized AAA CLO Fund คือเท่าไร?

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿33190.3113742266360000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Securitize Tokenized AAA CLO Fund มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Securitize Ecosystem,Tokenized Credit STAC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STAC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STAC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Securitize Tokenized AAA CLO Fund มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 100295.100776 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STAC คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Securitize Tokenized AAA CLO Fund ครองอันดับตลาดที่ #243 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3328839902.36650395060000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Securitize Tokenized AAA CLO Fund มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Securitize Tokenized AAA CLO Fund เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Securitize Ecosystem,Tokenized Credit STAC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Securitize Tokenized AAA CLO Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:53:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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