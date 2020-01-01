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โทเค็น ระบบนิเวศ World Chain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ World Chain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,088.42
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.431
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3593
-0.28%
+3.06%
+7.49%
$ 1.23B
$ 1.40M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.21M
$ 7.46M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.08M
--
7
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
-0.09%
$ 5.85M
$ 12.78
8
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192693
0.00%
+0.00%
-2.10%
$ 1.58M
$ 705.68
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999227
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 1.09M
$ 21.47K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.664E-5
0.00%
+0.10%
+0.37%
$ 1.05M
--
11
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 352.51K
$ 169.67
12
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03301526
+0.07%
+0.00%
-2.95%
$ 317.37K
$ 204.99
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2.9522E-7
+0.47%
-1.10%
+1.19%
$ 109.48K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031389
-0.96%
+0.01%
-1.12%
$ 86.92K
$ 602.78
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1.77906E-7
+0.94%
-2.10%
-1.70%
$ 74.78K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00111332
0.00%
+0.00%
+1.12%
$ 71.20K
$ 113.29
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.057928
-0.02%
0.00%
-0.38%
$ 56.12K
$ 107.25
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.301293
0.00%
-0.00%
-2.22%
$ 40.06K
$ 438.34

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ World Chain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ World Chain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 18 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $90.22B
โทเค็น ระบบนิเวศ World Chain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ World Chain ที่ติดตามบน MEXC นั้น WLD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ World Chain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 18 ระบบนิเวศ World Chain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ World Chain ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ World Chain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ World Chain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $90.22B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ World Chain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง