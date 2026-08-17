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ราคาปัจจุบัน Peruvian Sol วันนี้ คือ 0.301019 USD มูลค่าตลาด WPEN เท่ากับ 40,020 USD ติดตามการอัปเดตราคา WPEN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Peruvian Sol วันนี้ คือ 0.301019 USD มูลค่าตลาด WPEN เท่ากับ 40,020 USD ติดตามการอัปเดตราคา WPEN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Peruvian Sol ราคา (WPEN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WPEN เป็น USD

$0.300421
$0.300421$0.300421
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Peruvian Sol (WPEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:42:59 (UTC+8)

ราคา Peruvian Sol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Peruvian Sol (WPEN) วันนี้ $ 0.301019, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WPEN เป็น USD คือ $ 0.301019 ต่อ WPEN.

Peruvian Sol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 40,020 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 132.95K WPEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WPEN เทรดระหว่าง $ 0.300385 (ต่ำ) กับ $ 0.301922 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.610715 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.296296

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WPEN เคลื่อนไหว +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 433.91.

Peruvian Sol (WPEN) ข้อมูลการตลาด

$ 40.02K
$ 40.02K$ 40.02K

$ 433.91
$ 433.91$ 433.91

$ 40.02K
$ 40.02K$ 40.02K

132.95K
132.95K 132.95K

132,950.0
132,950.0 132,950.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Peruvian Sol คือ $ 40.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 433.91 อุปทานหมุนเวียนของ WPEN คือ 132.95K โดยมีอุปทานรวมที่ 132950.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 40.02K

ประวัติราคา Peruvian Sol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.300385
$ 0.300385$ 0.300385
ต่ำสุด 24h
$ 0.301922
$ 0.301922$ 0.301922
สูงสุด 24h

$ 0.300385
$ 0.300385$ 0.300385

$ 0.301922
$ 0.301922$ 0.301922

$ 0.610715
$ 0.610715$ 0.610715

$ 0.296296
$ 0.296296$ 0.296296

+0.20%

-0.28%

-2.70%

-2.70%

ประวัติราคา Peruvian Sol (WPEN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Peruvian Sol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000855872077355047
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peruvian Sol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0076475683
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peruvian Sol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0067704591
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Peruvian Sol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000087374636314

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000855872077355047-0.28%
30 วัน$ -0.0076475683-2.54%
60 วัน$ -0.0067704591-2.24%
90 วัน$ -0.0000087374636314-0.00%

การคาดการณ์ราคา Peruvian Sol

การคาดการณ์ราคา Peruvian Sol (WPEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WPEN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Peruvian Sol (WPEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Peruvian Sol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Peruvian Sol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WPEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Peruvian Sol

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Peruvian Sol (WPEN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

เกี่ยวกับ Peruvian Sol

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Peruvian Sol ใช้งาน?

Peruvian Sol ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ WPEN เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿9.72144158822978648000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.28% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Peruvian Sol อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Peruvian Sol จัดอยู่ในหมวดหมู่ Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ WPEN กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Peruvian Sol เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿1292450.28506823840000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #7352 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ WPEN จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 132950.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Peruvian Sol ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา WPEN มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Peruvian Sol เคลื่อนไหวระหว่าง ฿9.70096648876118920000 และ ฿9.75060407217323024000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Peruvian Sol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:42:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Peruvian Sol (WPEN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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