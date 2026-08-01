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ราคาปัจจุบัน Brazilian real วันนี้ คือ 0.192529 USD มูลค่าตลาด WBRL เท่ากับ 1,580,743 USD ติดตามการอัปเดตราคา WBRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Brazilian real วันนี้ คือ 0.192529 USD มูลค่าตลาด WBRL เท่ากับ 1,580,743 USD ติดตามการอัปเดตราคา WBRL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Brazilian real ราคา (WBRL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WBRL เป็น USD

$0.192675
$0.192675$0.192675
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Brazilian real (WBRL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:20:22 (UTC+8)

ราคา Brazilian real วันนี้

ราคาปัจจุบัน Brazilian real (WBRL) วันนี้ $ 0.192529, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WBRL เป็น USD คือ $ 0.192529 ต่อ WBRL.

Brazilian real มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,580,743 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.21M WBRL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WBRL เทรดระหว่าง $ 0.192311 (ต่ำ) กับ $ 0.194124 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.227925 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.144206

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WBRL เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.08K.

Brazilian real (WBRL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 1.08K
$ 1.08K$ 1.08K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

8.21M
8.21M 8.21M

8,210,152.499999999
8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Brazilian real คือ $ 1.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.08K อุปทานหมุนเวียนของ WBRL คือ 8.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 8210152.499999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.58M

ประวัติราคา Brazilian real USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.192311
$ 0.192311$ 0.192311
ต่ำสุด 24h
$ 0.194124
$ 0.194124$ 0.194124
สูงสุด 24h

$ 0.192311
$ 0.192311$ 0.192311

$ 0.194124
$ 0.194124$ 0.194124

$ 0.227925
$ 0.227925$ 0.227925

$ 0.144206
$ 0.144206$ 0.144206

+0.00%

+0.00%

-2.15%

-2.15%

ประวัติราคา Brazilian real (WBRL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Brazilian real เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brazilian real เป็น USD เท่ากับ $ -0.0029317160
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brazilian real เป็น USD เท่ากับ $ -0.0030665634
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brazilian real เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000685833704812

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ -0.0029317160-1.52%
60 วัน$ -0.0030665634-1.59%
90 วัน$ -0.00000685833704812-0.00%

การคาดการณ์ราคา Brazilian real

การคาดการณ์ราคา Brazilian real (WBRL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WBRL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Brazilian real (WBRL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Brazilian real อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Brazilian real จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WBRL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Brazilian real

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เกี่ยวกับ Brazilian real

ราคาปัจจุบันของ Brazilian real คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿6.21737168271764044000 โดย Brazilian real มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ WBRL อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 8210152.499999999 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Brazilian real คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿51047202.06230817748000 โดยอยู่ในอันดับที่ #2432 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

WBRL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿6.21033177170770196000 และ ฿6.26887928850136464000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Brazilian real เข้ากับหมวดหมู่ Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem WBRL แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Brazilian real

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:20:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Brazilian real (WBRL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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