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ราคาปัจจุบัน Chilean Peso วันนี้ คือ 0.00111329 USD มูลค่าตลาด WCLP เท่ากับ 71,196 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCLP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chilean Peso วันนี้ คือ 0.00111329 USD มูลค่าตลาด WCLP เท่ากับ 71,196 USD ติดตามการอัปเดตราคา WCLP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Chilean Peso ราคา (WCLP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WCLP เป็น USD

$0.00111333
$0.00111333$0.00111333
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Chilean Peso (WCLP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:25:47 (UTC+8)

ราคา Chilean Peso วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chilean Peso (WCLP) วันนี้ $ 0.00111329, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WCLP เป็น USD คือ $ 0.00111329 ต่อ WCLP.

Chilean Peso มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 71,196 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 63.95M WCLP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WCLP เทรดระหว่าง $ 0.0011097 (ต่ำ) กับ $ 0.00111328 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00247997 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00106918

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WCLP เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 134.09.

Chilean Peso (WCLP) ข้อมูลการตลาด

$ 71.20K
$ 71.20K$ 71.20K

$ 134.09
$ 134.09$ 134.09

$ 71.20K
$ 71.20K$ 71.20K

63.95M
63.95M 63.95M

63,952,369.57473687
63,952,369.57473687 63,952,369.57473687

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chilean Peso คือ $ 71.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 134.09 อุปทานหมุนเวียนของ WCLP คือ 63.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 63952369.57473687 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 71.20K

ประวัติราคา Chilean Peso USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0011097
$ 0.0011097$ 0.0011097
ต่ำสุด 24h
$ 0.00111328
$ 0.00111328$ 0.00111328
สูงสุด 24h

$ 0.0011097
$ 0.0011097$ 0.0011097

$ 0.00111328
$ 0.00111328$ 0.00111328

$ 0.00247997
$ 0.00247997$ 0.00247997

$ 0.00106918
$ 0.00106918$ 0.00106918

+0.01%

+0.14%

+1.31%

+1.31%

ประวัติราคา Chilean Peso (WCLP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Chilean Peso เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chilean Peso เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000590399
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chilean Peso เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001336470
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Chilean Peso เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000034821274403

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.14%
30 วัน$ -0.0000590399-5.30%
60 วัน$ -0.0001336470-12.00%
90 วัน$ +0.0000000034821274403+0.00%

การคาดการณ์ราคา Chilean Peso

การคาดการณ์ราคา Chilean Peso (WCLP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WCLP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chilean Peso (WCLP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chilean Peso อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chilean Peso จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WCLP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chilean Peso

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Chilean Peso (WCLP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

เกี่ยวกับ Chilean Peso

ราคาปัจจุบันของ Chilean Peso (WCLP) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿0.0359556221700550938000 ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.14% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น WCLP จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ WCLP คือ 63952369.57473687 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Chilean Peso กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ WCLP ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Chilean Peso วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2299397.70950897112000 ทำให้ Chilean Peso อยู่ในอันดับที่ #6365 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ WCLP ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Chilean Peso?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chilean Peso

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:25:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chilean Peso (WCLP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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