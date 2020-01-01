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โทเค็น ระบบนิเวศ Ronin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Ronin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.466
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,200.69
+0.09%
+0.00%
+0.52%
$ 704.66M
$ 454.13K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8764
-0.18%
+0.48%
-3.81%
$ 152.16M
$ 67.99K
5
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005271
0.00%
+0.25%
-2.41%
$ 19.25M
$ 103.61M
6
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08487
-0.33%
+1.70%
-7.66%
$ 17.89M
$ 2.09M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004845
+1.80%
+0.19%
+7.67%
$ 16.48M
$ 25.01M
8
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.812
+0.98%
-1.65%
+4.38%
$ 15.28M
$ 16.27K
9
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01985
+0.10%
-1.04%
+0.66%
$ 15.16M
$ 2.65M
10
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001674
-0.24%
-3.11%
-7.33%
$ 13.46M
$ 34.03M
11
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.04849341
+0.30%
-0.02%
-5.53%
$ 3.22M
$ 1.31M
12
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.00042043
+0.26%
+0.00%
-4.88%
$ 419.92K
$ 1.01K
13
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
14
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00014575
+0.25%
-0.02%
-13.49%
$ 145.71K
$ 8.00
15
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.251E-5
+0.33%
-0.90%
-3.61%
$ 92.49K
--
16
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019429
0.00%
+0.00%
-5.32%
$ 44.86K
$ 1.17
17
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
0.00%
$ 40.41K
$ 3.97
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 3.2E-5
-0.68%
-19.90%
-38.32%
$ 32.00K
--
19
KDR
KDR
KDR
$ 0.00165194
+0.21%
+0.03%
-0.91%
$ 24.95K
$ 52.51
20
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00056546
+0.57%
-0.08%
-25.70%
$ 23.05K
$ 156.85
21
Matt
Matt
MATT
$ 2.91E-6
+0.34%
+3.60%
+67.24%
$ 19.83K
--
22
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.414E-5
+0.35%
-0.50%
-16.38%
$ 12.75K
--
23
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.00047814
-0.30%
+3.36%
+2.07%
--
$ 4.92M
24
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003357
-0.39%
+8.27%
-11.50%
--
$ 19.24M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Ronin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Ronin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $82.05B
โทเค็น ระบบนิเวศ Ronin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Ronin ที่ติดตามบน MEXC นั้น RICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Ronin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ระบบนิเวศ Ronin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Ronin ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, RETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Ronin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Ronin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $82.05B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Ronin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง