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ราคาปัจจุบัน Wrapped Ronin วันนี้ คือ 0.0483244 USD มูลค่าตลาด WRON เท่ากับ 3,213,613 USD ติดตามการอัปเดตราคา WRON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Ronin วันนี้ คือ 0.0483244 USD มูลค่าตลาด WRON เท่ากับ 3,213,613 USD ติดตามการอัปเดตราคา WRON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped Ronin ราคา (WRON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WRON เป็น USD

$0.04867073
$0.04867073$0.04867073
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Ronin (WRON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:25:31 (UTC+8)

ราคา Wrapped Ronin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Ronin (WRON) วันนี้ $ 0.0483244, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WRON เป็น USD คือ $ 0.0483244 ต่อ WRON.

Wrapped Ronin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,213,613 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 66.50M WRON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WRON เทรดระหว่าง $ 0.04788288 (ต่ำ) กับ $ 0.057623 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.130603 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0459503

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WRON เคลื่อนไหว -0.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.27M.

Wrapped Ronin (WRON) ข้อมูลการตลาด

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

66.50M
66.50M 66.50M

66,497,409.10939751
66,497,409.10939751 66,497,409.10939751

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Ronin คือ $ 3.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.27M อุปทานหมุนเวียนของ WRON คือ 66.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 66497409.10939751 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.21M

ประวัติราคา Wrapped Ronin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04788288
$ 0.04788288$ 0.04788288
ต่ำสุด 24h
$ 0.057623
$ 0.057623$ 0.057623
สูงสุด 24h

$ 0.04788288
$ 0.04788288$ 0.04788288

$ 0.057623
$ 0.057623$ 0.057623

$ 0.130603
$ 0.130603$ 0.130603

$ 0.0459503
$ 0.0459503$ 0.0459503

-0.99%

-3.17%

-8.45%

-8.45%

ประวัติราคา Wrapped Ronin (WRON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Ronin เป็น USD เท่ากับ $ -0.001582349141416077
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Ronin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0042261282
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Ronin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0105998169
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Ronin เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000146592354074

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001582349141416077-3.17%
30 วัน$ -0.0042261282-8.74%
60 วัน$ -0.0105998169-21.93%
90 วัน$ -0.00000146592354074-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Ronin

การคาดการณ์ราคา Wrapped Ronin (WRON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WRON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Ronin (WRON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Ronin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Ronin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WRON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Ronin

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Wrapped Ronin (WRON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ronin EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped Ronin

ราคาตลาดปัจจุบันของ Wrapped Ronin คือเท่าไร?

Wrapped Ronin มีมูลค่าอยู่ที่ ฿1.560657416288375192000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -3.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

WRON มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ WRON การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Wrapped Ronin มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ WRON คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 66497409.10939751 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Wrapped Ronin คือเท่าไร?

Wrapped Ronin มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

WRON มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Wrapped-Tokens,Ronin Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Ronin Ecosystem โมเมนตัมของ WRON จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Ronin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:25:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Ronin (WRON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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