ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Fraxtal เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.472
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08342
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
6
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.49
+0.02%
+0.00%
+0.36%
$ 86.66M
$ 610.39
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,188.93
+0.06%
+0.00%
+0.34%
$ 81.49M
$ 62.62
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 298.03K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.285922
-0.04%
-0.00%
-7.99%
$ 15.39M
$ 96.05K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.68
+0.06%
0.00%
-1.74%
$ 7.49M
$ 2.02K
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.078841
0.00%
--
-5.98%
$ 2.28M
$ 28.37
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.998364
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 1.17M
$ 381.95
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999195
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 813.72K
$ 153.84K
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.015
0.00%
--
-0.10%
$ 524.69K
$ 651.49
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 1,872.45
+0.03%
+0.00%
+0.10%
$ 201.69K
$ 6.50K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00129261
0.00%
0.00%
-1.07%
$ 32.32K
$ 6.33

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $88.51B
โทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal ที่ติดตามบน MEXC นั้น SFRXETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 ระบบนิเวศ Fraxtal ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Fraxtal คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Fraxtal ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $88.51B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Fraxtal นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง