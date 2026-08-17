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ราคาปัจจุบัน Frax Staked frxUSD วันนี้ คือ 1.21 USD มูลค่าตลาด SFRXUSD เท่ากับ 34,595,593 USD ติดตามการอัปเดตราคา SFRXUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Frax Staked frxUSD วันนี้ คือ 1.21 USD มูลค่าตลาด SFRXUSD เท่ากับ 34,595,593 USD ติดตามการอัปเดตราคา SFRXUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Frax Staked frxUSD ราคา (SFRXUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SFRXUSD เป็น USD

$1.21
$1.21$1.21
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:01:12 (UTC+8)

ราคา Frax Staked frxUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) วันนี้ $ 1.21, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SFRXUSD เป็น USD คือ $ 1.21 ต่อ SFRXUSD.

Frax Staked frxUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34,595,593 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 28.68M SFRXUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SFRXUSD เทรดระหว่าง $ 1.21 (ต่ำ) กับ $ 1.21 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.29 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.056

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SFRXUSD เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 293.73K.

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M

$ 293.73K
$ 293.73K$ 293.73K

$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M

28.68M
28.68M 28.68M

28,683,403.17452296
28,683,403.17452296 28,683,403.17452296

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Frax Staked frxUSD คือ $ 34.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 293.73K อุปทานหมุนเวียนของ SFRXUSD คือ 28.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 28683403.17452296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.60M

ประวัติราคา Frax Staked frxUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
ต่ำสุด 24h
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
สูงสุด 24h

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

+0.01%

+0.05%

+0.05%

+0.05%

ประวัติราคา Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Frax Staked frxUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006156
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Frax Staked frxUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0149759280
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Frax Staked frxUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0062630810
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Frax Staked frxUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0038840429643677

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0006156+0.05%
30 วัน$ +0.0149759280+1.24%
60 วัน$ +0.0062630810+0.52%
90 วัน$ +0.0038840429643677+0.00%

การคาดการณ์ราคา Frax Staked frxUSD

การคาดการณ์ราคา Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SFRXUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Frax Staked frxUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Frax Staked frxUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SFRXUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Frax Staked frxUSD

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Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemEthereum EcosystemFiat-backed Stablecoin

เกี่ยวกับ Frax Staked frxUSD

ราคาปัจจุบันของ Frax Staked frxUSD คือเท่าไร?

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿39.0798209352254000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Frax Staked frxUSD มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem SFRXUSD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ SFRXUSD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SFRXUSD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Frax Staked frxUSD มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 28683403.17452296 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ SFRXUSD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Frax Staked frxUSD ครองอันดับตลาดที่ #557 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1117346759.99003082782000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Frax Staked frxUSD มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Frax Staked frxUSD เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem SFRXUSD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Frax Staked frxUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:01:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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