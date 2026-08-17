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ราคาปัจจุบัน dTRINITY Staked dUSD วันนี้ คือ 1.015 USD มูลค่าตลาด SDUSD เท่ากับ 524,680 USD ติดตามการอัปเดตราคา SDUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน dTRINITY Staked dUSD วันนี้ คือ 1.015 USD มูลค่าตลาด SDUSD เท่ากับ 524,680 USD ติดตามการอัปเดตราคา SDUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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dTRINITY Staked dUSD ราคา (SDUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SDUSD เป็น USD

$1.015
$1.015$1.015
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:21:04 (UTC+8)

ราคา dTRINITY Staked dUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) วันนี้ $ 1.015, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SDUSD เป็น USD คือ $ 1.015 ต่อ SDUSD.

dTRINITY Staked dUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 524,680 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 516.94K SDUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SDUSD เทรดระหว่าง $ 1.015 (ต่ำ) กับ $ 1.015 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.095 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.869721

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SDUSD เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 329.49.

dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 524.68K
$ 524.68K$ 524.68K

$ 329.49
$ 329.49$ 329.49

$ 524.68K
$ 524.68K$ 524.68K

516.94K
516.94K 516.94K

516,936.053947147
516,936.053947147 516,936.053947147

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ dTRINITY Staked dUSD คือ $ 524.68K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 329.49 อุปทานหมุนเวียนของ SDUSD คือ 516.94K โดยมีอุปทานรวมที่ 516936.053947147 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 524.68K

ประวัติราคา dTRINITY Staked dUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
ต่ำสุด 24h
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
สูงสุด 24h

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 0.869721
$ 0.869721$ 0.869721

-0.00%

-0.01%

-0.15%

-0.15%

ประวัติราคา dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา dTRINITY Staked dUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000138756034353094
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา dTRINITY Staked dUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0045151260
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา dTRINITY Staked dUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0120788045
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา dTRINITY Staked dUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000497134355265

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000138756034353094-0.01%
30 วัน$ +0.0045151260+0.44%
60 วัน$ +0.0120788045+1.19%
90 วัน$ +0.0000497134355265+0.00%

การคาดการณ์ราคา dTRINITY Staked dUSD

การคาดการณ์ราคา dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SDUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ dTRINITY Staked dUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา dTRINITY Staked dUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SDUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา dTRINITY Staked dUSD

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dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemFraxtal EcosystemLiquid Staking Tokens

เกี่ยวกับ dTRINITY Staked dUSD

ราคาปัจจุบันของ dTRINITY Staked dUSD คือเท่าไร?

dTRINITY Staked dUSD มีราคาอยู่ที่ ฿32.78084881455440000 โดยเปลี่ยนแปลง -0.01% ในวันนี้

ชุมชนของ SDUSD เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ dTRINITY Staked dUSD อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ SDUSD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

SDUSD เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿35.36456103639120000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿28.08885971610154416000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 516936.053947147 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ dTRINITY Staked dUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:21:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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