ZoidPay Pris idag

Livepriset för ZoidPay (ZPAY) idag är $ 0.00818471, med en förändring på 7.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZPAY till USD är$ 0.00818471 per ZPAY.

ZoidPay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,216,145, med ett cirkulerande utbud på 392.00M ZPAY. Under de senaste 24 timmarna handlades ZPAY mellan $ 0.00729683 (lägsta) och $ 0.00826457 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.79, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZPAY med +0.61% under den senaste timmen och +9.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZoidPay (ZPAY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Cirkulationsutbud 392.00M 392.00M 392.00M Totalt utbud 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

