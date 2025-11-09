ZoidPay Pris (ZPAY)
Livepriset för ZoidPay (ZPAY) idag är $ 0.00818471, med en förändring på 7.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZPAY till USD är$ 0.00818471 per ZPAY.
ZoidPay rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,216,145, med ett cirkulerande utbud på 392.00M ZPAY. Under de senaste 24 timmarna handlades ZPAY mellan $ 0.00729683 (lägsta) och $ 0.00826457 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.79, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ZPAY med +0.61% under den senaste timmen och +9.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för ZoidPay är $ 3.22M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZPAY är 392.00M, med ett totalt utbud på 700000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.74M.
Under dagen var prisförändringen på ZoidPay till USD $ +0.00058305.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ZoidPay till USD $ +0.0076539831.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ZoidPay till USD $ +0.0652255573.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ZoidPay till USD $ +0.0072449843147591618.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00058305
|+7.67%
|30 dagar
|$ +0.0076539831
|+93.52%
|60 dagar
|$ +0.0652255573
|+796.92%
|90 dagar
|$ +0.0072449843147591618
|+770.97%
År 2040 skulle priset på ZoidPay potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.
The ZoidPay ecosystem has four core products:
