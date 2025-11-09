TOP HAT Pris idag

Livepriset för TOP HAT (TOPHAT) idag är $ 0.00157802, med en förändring på 9.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOPHAT till USD är$ 0.00157802 per TOPHAT.

TOP HAT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,525,009, med ett cirkulerande utbud på 963.09M TOPHAT. Under de senaste 24 timmarna handlades TOPHAT mellan $ 0.00152901 (lägsta) och $ 0.00174581 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00297249, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOPHAT med -0.67% under den senaste timmen och -12.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TOP HAT (TOPHAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Cirkulationsutbud 963.09M 963.09M 963.09M Totalt utbud 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Det aktuella börsvärdet för TOP HAT är $ 1.53M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOPHAT är 963.09M, med ett totalt utbud på 963094445.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.53M.