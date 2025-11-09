Tako Pris idag

Livepriset för Tako (TAKO) idag är --, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAKO till USD är-- per TAKO.

Tako rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,827.19, med ett cirkulerande utbud på 420.69B TAKO. Under de senaste 24 timmarna handlades TAKO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAKO med -0.60% under den senaste timmen och -16.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tako (TAKO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K Cirkulationsutbud 420.69B 420.69B 420.69B Totalt utbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Tako är $ 19.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TAKO är 420.69B, med ett totalt utbud på 420690000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 19.83K.