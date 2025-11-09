Streme Pris idag

Livepriset för Streme (STREME) idag är --, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STREME till USD är-- per STREME.

Streme rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 341,891, med ett cirkulerande utbud på 94.96B STREME. Under de senaste 24 timmarna handlades STREME mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STREME med +2.02% under den senaste timmen och -22.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Streme (STREME) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 341.89K$ 341.89K $ 341.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 341.89K$ 341.89K $ 341.89K Cirkulationsutbud 94.96B 94.96B 94.96B Totalt utbud 94,963,274,986.31609 94,963,274,986.31609 94,963,274,986.31609

Det aktuella börsvärdet för Streme är $ 341.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STREME är 94.96B, med ett totalt utbud på 94963274986.31609. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 341.89K.