Memetern Pris idag

Livepriset för Memetern (MXT) idag är $ 0.02082054, med en förändring på 3.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MXT till USD är$ 0.02082054 per MXT.

Memetern rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,820,540, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MXT. Under de senaste 24 timmarna handlades MXT mellan $ 0.02029324 (lägsta) och $ 0.02183854 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02951287, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00430847.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MXT med +1.48% under den senaste timmen och -5.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Memetern (MXT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.82M$ 20.82M $ 20.82M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.82M$ 20.82M $ 20.82M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Memetern är $ 20.82M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MXT är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.82M.