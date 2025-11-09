MEMDEX100 Pris idag

Livepriset för MEMDEX100 (MEMDEX) idag är $ 0.00191966, med en förändring på 8.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMDEX till USD är$ 0.00191966 per MEMDEX.

MEMDEX100 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,898,145, med ett cirkulerande utbud på 988.82M MEMDEX. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMDEX mellan $ 0.00191699 (lägsta) och $ 0.00209798 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.090549, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMDEX med +0.11% under den senaste timmen och -1.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MEMDEX100 (MEMDEX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Cirkulationsutbud 988.82M 988.82M 988.82M Totalt utbud 988,817,591.4907314 988,817,591.4907314 988,817,591.4907314

