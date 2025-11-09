BörsDEX+
Livepriset för MEMDEX100 idag är 0.00191966 USD.MEMDEX börsvärdet är 1,898,145 USD. Följ prisuppdateringar för MEMDEX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MEMDEX

MEMDEX prisinformation

Vad är MEMDEX

MEMDEX officiell webbplats

MEMDEX tokenomics

MEMDEX Prisförutsägelse

MEMDEX100 Logotyp

MEMDEX100 Pris (MEMDEX)

Onoterad

1 MEMDEX-till-USD pris i realtid:

$0.00191966
$0.00191966
-8.20%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:17:30 (UTC+8)

MEMDEX100 Pris idag

Livepriset för MEMDEX100 (MEMDEX) idag är $ 0.00191966, med en förändring på 8.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMDEX till USD är$ 0.00191966 per MEMDEX.

MEMDEX100 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,898,145, med ett cirkulerande utbud på 988.82M MEMDEX. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMDEX mellan $ 0.00191699 (lägsta) och $ 0.00209798 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.090549, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMDEX med +0.11% under den senaste timmen och -1.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MEMDEX100 (MEMDEX) Marknadsinformation

$ 1.90M
$ 1.90M

--
--

$ 1.90M
$ 1.90M

988.82M
988.82M

988,817,591.4907314
988,817,591.4907314

Det aktuella börsvärdet för MEMDEX100 är $ 1.90M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEMDEX är 988.82M, med ett totalt utbud på 988817591.4907314. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.90M.

MEMDEX100 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00191699
$ 0.00191699
lägsta under 24-timmar
$ 0.00209798
$ 0.00209798
högsta under 24-timmar

$ 0.00191699
$ 0.00191699

$ 0.00209798
$ 0.00209798

$ 0.090549
$ 0.090549

$ 0
$ 0

+0.11%

-8.24%

-1.46%

-1.46%

MEMDEX100 (MEMDEX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på MEMDEX100 till USD $ -0.000172478078604999.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på MEMDEX100 till USD $ +0.0007664793.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på MEMDEX100 till USD $ -0.0002382941.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på MEMDEX100 till USD $ -0.000249753118626314.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000172478078604999-8.24%
30 dagar$ +0.0007664793+39.93%
60 dagar$ -0.0002382941-12.41%
90 dagar$ -0.000249753118626314-11.51%

Prisförutsägelse för MEMDEX100

MEMDEX100 (MEMDEX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MEMDEX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
MEMDEX100 (MEMDEX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på MEMDEX100 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEMDEX100 (MEMDEX) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om MEMDEX100

Hur mycket kommer 1 MEMDEX100 att vara värd år 2030?
Om MEMDEX100 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella MEMDEX100-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:17:30 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om MEMDEX100

