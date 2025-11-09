LOL Pris idag

Livepriset för LOL (LOL) idag är $ 0.00067114, med en förändring på 3.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOL till USD är$ 0.00067114 per LOL.

LOL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 655,634, med ett cirkulerande utbud på 977.34M LOL. Under de senaste 24 timmarna handlades LOL mellan $ 0.00066584 (lägsta) och $ 0.00070858 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04167236, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00047546.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOL med -0.17% under den senaste timmen och -18.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LOL (LOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 655.63K$ 655.63K $ 655.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 655.63K$ 655.63K $ 655.63K Cirkulationsutbud 977.34M 977.34M 977.34M Totalt utbud 977,342,677.711933 977,342,677.711933 977,342,677.711933

Det aktuella börsvärdet för LOL är $ 655.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LOL är 977.34M, med ett totalt utbud på 977342677.711933. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 655.63K.