Livepriset för Full Moon idag är 0.00951184 USD.FM börsvärdet är 5,124,779 USD. Följ prisuppdateringar för FM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Full Moon Logotyp

Full Moon Pris (FM)

Onoterad

1 FM-till-USD pris i realtid:

$0.00950687
$0.00950687$0.00950687
-3.20%1D
mexc
USD
Full Moon (FM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:55:36 (UTC+8)

Full Moon Pris idag

Livepriset för Full Moon (FM) idag är $ 0.00951184, med en förändring på 3.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FM till USD är$ 0.00951184 per FM.

Full Moon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,124,779, med ett cirkulerande utbud på 538.80M FM. Under de senaste 24 timmarna handlades FM mellan $ 0.00946574 (lägsta) och $ 0.00992182 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04230323, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00630962.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FM med +0.20% under den senaste timmen och -15.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Full Moon (FM) Marknadsinformation

$ 5.12M
--
$ 190.23M
538.80M
20,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Full Moon är $ 5.12M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FM är 538.80M, med ett totalt utbud på 20000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 190.23M.

Full Moon Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00946574
lägsta under 24-timmar
$ 0.00992182
högsta under 24-timmar

$ 0.00946574
$ 0.00992182
$ 0.04230323
$ 0.00630962
+0.20%

-3.21%

-15.49%

-15.49%

Full Moon (FM) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.000316207381962833.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.0035319031.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.0052315928.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.02681993368619851.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000316207381962833-3.21%
30 dagar$ -0.0035319031-37.13%
60 dagar$ -0.0052315928-55.00%
90 dagar$ -0.02681993368619851-73.81%

Prisförutsägelse för Full Moon

Full Moon (FM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Full Moon (FM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Full Moon potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Full Moon kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Full Moon Price Prediction.

Vad är Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Full Moon (FM) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

