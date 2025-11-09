Full Moon Pris idag

Livepriset för Full Moon (FM) idag är $ 0.00951184, med en förändring på 3.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FM till USD är$ 0.00951184 per FM.

Full Moon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,124,779, med ett cirkulerande utbud på 538.80M FM. Under de senaste 24 timmarna handlades FM mellan $ 0.00946574 (lägsta) och $ 0.00992182 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04230323, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00630962.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FM med +0.20% under den senaste timmen och -15.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Full Moon (FM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 190.23M$ 190.23M $ 190.23M Cirkulationsutbud 538.80M 538.80M 538.80M Totalt utbud 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

