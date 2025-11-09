Full Moon Pris (FM)
Livepriset för Full Moon (FM) idag är $ 0.00951184, med en förändring på 3.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FM till USD är$ 0.00951184 per FM.
Full Moon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,124,779, med ett cirkulerande utbud på 538.80M FM. Under de senaste 24 timmarna handlades FM mellan $ 0.00946574 (lägsta) och $ 0.00992182 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04230323, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00630962.
I kortsiktigt resultat, rörde sig FM med +0.20% under den senaste timmen och -15.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Full Moon är $ 5.12M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FM är 538.80M, med ett totalt utbud på 20000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 190.23M.
+0.20%
-3.21%
-15.49%
-15.49%
Under dagen var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.000316207381962833.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.0035319031.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.0052315928.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Full Moon till USD $ -0.02681993368619851.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.000316207381962833
|-3.21%
|30 dagar
|$ -0.0035319031
|-37.13%
|60 dagar
|$ -0.0052315928
|-55.00%
|90 dagar
|$ -0.02681993368619851
|-73.81%
År 2040 skulle priset på Full Moon potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.
We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.
Unleash User's Trading Potential
As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.
Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.
Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.
Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.
Chart a Course to Passive Income
Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.
Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading
Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.
