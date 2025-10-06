farthouse (FARTHOUSE) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: lägsta under 24-timmar $ 0.00012206 högsta under 24-timmar $ 0.00013769 All Time High $ 0.00198369 Lägsta pris $ 0.00009989 Prisförändring (1H) +0.23% Prisändring (1D) +0.89% Prisändring (7D) -14.37%

farthouse (FARTHOUSE) priset i realtid är $0.0001277. Under de senaste 24 timmarna har FARTHOUSE handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00012206 och en högsta nivå på $ 0.00013769, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. FARTHOUSEs högsta pris genom tiderna är $ 0.00198369, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00009989.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har FARTHOUSE förändrats med +0.23% under den senaste timmen, +0.89% under 24 timmar och -14.37% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 127.23K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 127.23K Cirkulationsutbud 996.24M Totalt utbud 996,238,290.58631

Det aktuella börsvärdet för farthouse är $ 127.23K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FARTHOUSE är 996.24M, med ett totalt utbud på 996238290.58631. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.23K.