Everybody Pris idag

Livepriset för Everybody (HOLD) idag är $ 0.00026579, med en förändring på 0.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLD till USD är$ 0.00026579 per HOLD.

Everybody rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,383,979, med ett cirkulerande utbud på 27.78B HOLD. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLD mellan $ 0.00023971 (lägsta) och $ 0.00027215 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00164477, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000118.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLD med +9.42% under den senaste timmen och -4.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Everybody (HOLD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Cirkulationsutbud 27.78B 27.78B 27.78B Totalt utbud 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

