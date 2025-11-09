Dark Cheems Pris idag

Livepriset för Dark Cheems (TOTAKEKE) idag är --, med en förändring på 0.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOTAKEKE till USD är-- per TOTAKEKE.

Dark Cheems rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 483,056, med ett cirkulerande utbud på 1.00B TOTAKEKE. Under de senaste 24 timmarna handlades TOTAKEKE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01529702, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOTAKEKE med -0.35% under den senaste timmen och -20.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 483.06K$ 483.06K $ 483.06K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 483.06K$ 483.06K $ 483.06K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

