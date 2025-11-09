CryptoAutos Pris idag

Livepriset för CryptoAutos (AUTOS) idag är $ 0.00403945, med en förändring på 3.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AUTOS till USD är$ 0.00403945 per AUTOS.

CryptoAutos rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,989,803, med ett cirkulerande utbud på 740.54M AUTOS. Under de senaste 24 timmarna handlades AUTOS mellan $ 0.0036546 (lägsta) och $ 0.00524441 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.07346, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00239245.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AUTOS med -0.60% under den senaste timmen och +16.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CryptoAutos (AUTOS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Cirkulationsutbud 740.54M 740.54M 740.54M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

