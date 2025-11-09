Compound USDC Pris idag

Livepriset för Compound USDC (CUSDC) idag är $ 0.02527208, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CUSDC till USD är$ 0.02527208 per CUSDC.

Compound USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 31,643,378, med ett cirkulerande utbud på 1.25B CUSDC. Under de senaste 24 timmarna handlades CUSDC mellan $ 0.02523434 (lägsta) och $ 0.02529223 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.220912, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00620705.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CUSDC med +0.02% under den senaste timmen och +0.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Compound USDC (CUSDC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.64M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.64M Cirkulationsutbud 1.25B Totalt utbud 1,252,108,209.632885

