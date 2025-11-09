Cel AI Pris idag

Livepriset för Cel AI (SN127) idag är $ 2.31, med en förändring på 8.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN127 till USD är$ 2.31 per SN127.

Cel AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,982,348, med ett cirkulerande utbud på 1.30M SN127. Under de senaste 24 timmarna handlades SN127 mellan $ 2.19 (lägsta) och $ 2.61 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.29, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.385811.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN127 med -0.57% under den senaste timmen och +7.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cel AI (SN127) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Cirkulationsutbud 1.30M 1.30M 1.30M Totalt utbud 1,296,973.077201522 1,296,973.077201522 1,296,973.077201522

Det aktuella börsvärdet för Cel AI är $ 2.98M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SN127 är 1.30M, med ett totalt utbud på 1296973.077201522. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.98M.