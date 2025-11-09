Basenji Pris idag

Livepriset för Basenji (BENJI) idag är $ 0.0062974, med en förändring på 3.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BENJI till USD är$ 0.0062974 per BENJI.

Basenji rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,296,938, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BENJI. Under de senaste 24 timmarna handlades BENJI mellan $ 0.00602164 (lägsta) och $ 0.0065556 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.104985, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00563659.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BENJI med -0.31% under den senaste timmen och -22.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Basenji (BENJI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Basenji är $ 6.30M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BENJI är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.30M.