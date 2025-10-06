Overtake Pris idag

Livepriset för Overtake (TAKE) idag är $ 0.26086, med en förändring på 0.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAKE till USD är$ 0.26086 per TAKE.

Overtake rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TAKE. Under de senaste 24 timmarna handlades TAKE mellan $ 0.25743 (lägsta) och $ 0.26879 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAKE med -0.19% under den senaste timmen och +1.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.78K.

Overtake (TAKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 93.78K$ 93.78K $ 93.78K Marknadsvärde efter full utspädning $ 260.86M$ 260.86M $ 260.86M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SUI

