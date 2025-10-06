BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Overtake idag är 0.26086 USD.TAKE börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för TAKE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Overtake Logotyp

Overtake-kurs(TAKE)

1 TAKE-till-USD pris i realtid:

$0.26086
Overtake (TAKE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:54 (UTC+8)

Overtake Pris idag

Livepriset för Overtake (TAKE) idag är $ 0.26086, med en förändring på 0.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAKE till USD är$ 0.26086 per TAKE.

Overtake rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- TAKE. Under de senaste 24 timmarna handlades TAKE mellan $ 0.25743 (lägsta) och $ 0.26879 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAKE med -0.19% under den senaste timmen och +1.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 93.78K.

Overtake (TAKE) Marknadsinformation

$ 93.78K
$ 260.86M
1,000,000,000
SUI

Det aktuella börsvärdet för Overtake är --, med en 24h-handelsvolym på $ 93.78K. Det cirkulerande utbudet av TAKE är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 260.86M.

Overtake Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.19%

+0.33%

+1.26%

+1.26%

Overtake (TAKE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Overtake idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000858+0.33%
30 dagar$ -0.00363-1.38%
60 dagar$ +0.08136+45.32%
90 dagar$ +0.23786+1,034.17%
Overtake Prisförändring idag

Idag registrerade TAKE en förändring med $ +0.000858 (+0.33%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Overtake 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00363 (-1.38%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Overtake 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TAKE med $ +0.08136(+45.32%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Overtake 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.23786 (+1,034.17%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Overtake (TAKE)?

Kolla in sidan Overtake Prishistorik nu.

AI-analys för Overtake

AI-drivna insikter som analyserar Overtake senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Overtakes priser?

Several key factors influence Overtake (TAKE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Partnership announcements and ecosystem growth
5. Token utility and use cases within the platform
6. Supply and demand dynamics
7. Regulatory news affecting DeFi projects
8. Community engagement and social media activity
9. Competitor performance in the gaming/metaverse space
10. Technical analysis patterns and whale movements

Varför vill folk veta Overtakes pris idag?

People want to know Overtake (TAKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors evaluate profit/loss positions and plan entry/exit strategies.

Prisförutsägelse för Overtake

Overtake (TAKE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TAKE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Overtake (TAKE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Overtake potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Overtake kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TAKE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Overtake Price Prediction.

Om Overtake

TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.

Hur man köper och investerar Overtake

Är du redo att komma igång med Overtake? Att köpa TAKE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Overtake. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Overtake (TAKE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Overtake krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Overtake (TAKE) Guide

Vad kan du göra med Overtake

Genom att äga Overtake kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Overtake (TAKE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
Avgifter för handel med terminer:
Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake Resurs

För en mer djupgående förståelse av Overtake kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Overtake webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Overtake

Hur mycket kommer 1 Overtake att vara värd år 2030?
Om Overtake skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Overtake-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:49:54 (UTC+8)

Overtake (TAKE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om Overtake

TAKE USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TAKE med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TAKE med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Overtake (TAKE) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Overtake-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TAKE/USDT
$0.26086
$0.26086$0.26086
+0.31%
0.00% (USDT)

Friskrivning

