Somnia Pris idag

Livepriset för Somnia (SOMI) idag är $ 0.3921, med en förändring på 4.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOMI till USD är$ 0.3921 per SOMI.

Somnia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades SOMI mellan $ 0.3736 (lägsta) och $ 0.4071 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOMI med +0.69% under den senaste timmen och -2.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 442.78K.

Somnia (SOMI) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 442.78K$ 442.78K $ 442.78K Marknadsvärde efter full utspädning $ 392.10M$ 392.10M $ 392.10M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja SOMNIA

Det aktuella börsvärdet för Somnia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 442.78K. Det cirkulerande utbudet av SOMI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 392.10M.