Livepriset för Somnia idag är 0.3921 USD.SOMI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SOMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Somnia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades SOMI mellan $ 0.3736 (lägsta) och $ 0.4071 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SOMI med +0.69% under den senaste timmen och -2.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 442.78K.
Somnia (SOMI) Marknadsinformation
$ 442.78K
$ 442.78K
$ 392.10M
$ 392.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
Det aktuella börsvärdet för Somnia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 442.78K. Det cirkulerande utbudet av SOMI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 392.10M.
Somnia Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.3736
$ 0.3736
lägsta under 24-timmar
$ 0.4071
$ 0.4071
högsta under 24-timmar
$ 0.3736
$ 0.3736
$ 0.4071
$ 0.4071
+0.69%
+4.03%
-2.42%
-2.42%
Somnia (SOMI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Somnia idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.015189
+4.03%
30 dagar
$ -0.3483
-47.05%
60 dagar
$ -0.7562
-65.86%
90 dagar
$ +0.2921
+292.10%
Somnia Prisförändring idag
Idag registrerade SOMI en förändring med $ +0.015189 (+4.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Somnia 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.3483 (-47.05%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Somnia 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SOMI med $ -0.7562(-65.86%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Somnia 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.2921 (+292.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Somnia (SOMI)?
AI-drivna insikter som analyserar Somnia senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Somnias priser?
Several key factors influence Somnia (SOMI) token prices:
Regulatory News: Crypto regulations and legal developments influence market perception.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms and metaverse projects.
Community Growth: Active user base and developer ecosystem expansion.
Varför vill folk veta Somnias pris idag?
People want to know Somnia (SOMI) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
Prisförutsägelse för Somnia
Somnia (SOMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Somnia (SOMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Somnia potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Somnia kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SOMI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Somnia Price Prediction.
Om Somnia
SOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. SOMI employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital space, with an emphasis on reducing the risk of third-party interference. The issuance of SOMI tokens is capped, meaning there is a finite supply, which is a feature designed to prevent inflation.
Hur man köper och investerar Somnia
Är du redo att komma igång med Somnia? Att köpa SOMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Somnia. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Somnia (SOMI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Somnia krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Somnia
Genom att äga Somnia kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Somnia (SOMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.
Somnia Resurs
För en mer djupgående förståelse av Somnia kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Somnia skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Somnia-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Somnia idag?
Priset för Somnia är idag $ 0.3921. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Somnia fortfarande en bra investering?
Somnia förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SOMI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Somnia?
Somnia till ett värde av $ 442.78K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Somnia?
Livepriset för SOMI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Somnia i den valuta du föredrar, besök SOMI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Somnia?
Priset på SOMI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,378.25
+0.65%
ETH
3,406.74
+0.89%
SOL
158.33
+1.05%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
608.66
+18.73%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SOMI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SOMI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Somnias kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Somnia-priset att stiga i år?
Somnia priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Somnia (SOMI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:54 (UTC+8)
Somnia (SOMI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
