Livepriset för Somnia idag är 0.3921 USD.SOMI börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för SOMI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Somnia Logotyp

Somnia-kurs(SOMI)

1 SOMI-till-USD pris i realtid:

$0.3921
$0.3921
+4.03%1D
USD
Somnia (SOMI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:54 (UTC+8)

Somnia Pris idag

Livepriset för Somnia (SOMI) idag är $ 0.3921, med en förändring på 4.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SOMI till USD är$ 0.3921 per SOMI.

Somnia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- SOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades SOMI mellan $ 0.3736 (lägsta) och $ 0.4071 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SOMI med +0.69% under den senaste timmen och -2.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 442.78K.

Somnia (SOMI) Marknadsinformation

--
----

$ 442.78K
$ 442.78K

$ 392.10M
$ 392.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

SOMNIA

Det aktuella börsvärdet för Somnia är --, med en 24h-handelsvolym på $ 442.78K. Det cirkulerande utbudet av SOMI är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 392.10M.

Somnia Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.3736
$ 0.3736
lägsta under 24-timmar
$ 0.4071
$ 0.4071
högsta under 24-timmar

$ 0.3736
$ 0.3736

$ 0.4071
$ 0.4071

--
----

--
----

+0.69%

+4.03%

-2.42%

-2.42%

Somnia (SOMI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Somnia idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.015189+4.03%
30 dagar$ -0.3483-47.05%
60 dagar$ -0.7562-65.86%
90 dagar$ +0.2921+292.10%
Somnia Prisförändring idag

Idag registrerade SOMI en förändring med $ +0.015189 (+4.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Somnia 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.3483 (-47.05%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Somnia 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SOMI med $ -0.7562(-65.86%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Somnia 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.2921 (+292.10%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Somnia (SOMI)?

Kolla in sidan Somnia Prishistorik nu.

AI-analys för Somnia

AI-drivna insikter som analyserar Somnia senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Somnias priser?

Several key factors influence Somnia (SOMI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SOMI's value.

Adoption & Partnerships: Real-world use cases, strategic partnerships, and platform adoption drive demand.

Technology Development: Updates, improvements to the Somnia blockchain, and successful milestones boost investor confidence.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price dynamics.

Regulatory News: Crypto regulations and legal developments influence market perception.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms and metaverse projects.

Community Growth: Active user base and developer ecosystem expansion.

Varför vill folk veta Somnias pris idag?

People want to know Somnia (SOMI) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies

Prisförutsägelse för Somnia

Somnia (SOMI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SOMI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Somnia (SOMI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Somnia potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Somnia kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SOMI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Somnia Price Prediction.

Om Somnia

SOMI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. SOMI employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital space, with an emphasis on reducing the risk of third-party interference. The issuance of SOMI tokens is capped, meaning there is a finite supply, which is a feature designed to prevent inflation.

Hur man köper och investerar Somnia

Är du redo att komma igång med Somnia? Att köpa SOMI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Somnia. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Somnia (SOMI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Somnia krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Somnia (SOMI) Guide

Vad kan du göra med Somnia

Genom att äga Somnia kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Somnia (SOMI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia Resurs

För en mer djupgående förståelse av Somnia kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Somnia webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Somnia

Hur mycket kommer 1 Somnia att vara värd år 2030?
Om Somnia skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Somnia-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:46:54 (UTC+8)

Somnia (SOMI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Somnia

SOMI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på SOMI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av SOMI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Somnia (SOMI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Somnia-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
SOMI/USDC
$0.3925
$0.3925
+3.72%
0.00% (USDT)
SOMI/USDT
$0.3921
$0.3921
+4.19%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för SOMI-till-USD

Belopp

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.3921 USD