RHEA Pris idag

Livepriset för RHEA (RHEA) idag är $ 0.03978, med en förändring på 9.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RHEA till USD är$ 0.03978 per RHEA.

RHEA rankas för närvarande nr.1493 enligt marknadsvärde på $ 7.96M, med ett cirkulerande utbud på 200.00M RHEA. Under de senaste 24 timmarna handlades RHEA mellan $ 0.02007 (lägsta) och $ 0.04512 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.11587934887394663, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.013327583514416869.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RHEA med +1.79% under den senaste timmen och +99.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 423.29K.

RHEA (RHEA) Marknadsinformation

Rank No.1493 Marknadsvärde $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Volym (24H) $ 423.29K$ 423.29K $ 423.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 39.78M$ 39.78M $ 39.78M Cirkulationsutbud 200.00M 200.00M 200.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 20.00% Offentlig blockkedja NEAR

Det aktuella börsvärdet för RHEA är $ 7.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 423.29K. Det cirkulerande utbudet av RHEA är 200.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.78M.