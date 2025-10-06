Livepriset för RHEA idag är 0.03978 USD.RHEA börsvärdet är 7,956,000 USD. Följ prisuppdateringar för RHEA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för RHEA idag är 0.03978 USD.RHEA börsvärdet är 7,956,000 USD. Följ prisuppdateringar för RHEA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för RHEA (RHEA) idag är $ 0.03978, med en förändring på 9.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RHEA till USD är$ 0.03978 per RHEA.
RHEA rankas för närvarande nr.1493 enligt marknadsvärde på $ 7.96M, med ett cirkulerande utbud på 200.00M RHEA. Under de senaste 24 timmarna handlades RHEA mellan $ 0.02007 (lägsta) och $ 0.04512 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.11587934887394663, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.013327583514416869.
I kortsiktigt resultat, rörde sig RHEA med +1.79% under den senaste timmen och +99.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 423.29K.
RHEA (RHEA) Marknadsinformation
No.1493
$ 7.96M
$ 423.29K
$ 39.78M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%
NEAR
Det aktuella börsvärdet för RHEA är $ 7.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 423.29K. Det cirkulerande utbudet av RHEA är 200.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.78M.
RHEA Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02007
lägsta under 24-timmar
$ 0.04512
högsta under 24-timmar
$ 0.02007
$ 0.04512
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
+1.79%
+9.01%
+99.19%
+99.19%
RHEA (RHEA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för RHEA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0032879
+9.01%
30 dagar
$ +0.01205
+43.45%
60 dagar
$ +0.0042
+11.80%
90 dagar
$ -0.0359
-47.44%
RHEA Prisförändring idag
Idag registrerade RHEA en förändring med $ +0.0032879 (+9.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
RHEA 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.01205 (+43.45%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
RHEA 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RHEA med $ +0.0042(+11.80%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
RHEA 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0359 (-47.44%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för RHEA (RHEA)?
AI-drivna insikter som analyserar RHEA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar RHEAs priser?
RHEA token prices are influenced by several key factors:
Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility affect investor confidence.
Varför vill folk veta RHEAs pris idag?
People want to know RHEA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för RHEA
RHEA (RHEA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RHEA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RHEA (RHEA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på RHEA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som RHEA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RHEA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RHEA Price Prediction.
Om RHEA
RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.
Hur man köper och investerar RHEA
Är du redo att komma igång med RHEA? Att köpa RHEA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper RHEA.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 200.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och RHEA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med RHEA
Vad kan du göra med RHEA

Genom att äga RHEA kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar.
Att köpa RHEA (RHEA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.
RHEA Resurs
För en mer djupgående förståelse av RHEA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om RHEA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RHEA-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar RHEA idag?
Priset för RHEA är idag $ 0.03978. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är RHEA fortfarande en bra investering?
RHEA förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i RHEA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för RHEA?
RHEA till ett värde av $ 423.29K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på RHEA?
Livepriset för RHEA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för RHEA i den valuta du föredrar, besök RHEA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för RHEA?
Priset på RHEA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för RHEA på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret RHEA/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om RHEAs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer RHEA-priset att stiga i år?
RHEA priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för RHEA (RHEA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:43:46 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.