Livepriset för RHEA idag är 0.03978 USD.RHEA börsvärdet är 7,956,000 USD. Följ prisuppdateringar för RHEA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

RHEA-kurs(RHEA)

1 RHEA-till-USD pris i realtid:

RHEA (RHEA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:43:46 (UTC+8)

RHEA Pris idag

Livepriset för RHEA (RHEA) idag är $ 0.03978, med en förändring på 9.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RHEA till USD är$ 0.03978 per RHEA.

RHEA rankas för närvarande nr.1493 enligt marknadsvärde på $ 7.96M, med ett cirkulerande utbud på 200.00M RHEA. Under de senaste 24 timmarna handlades RHEA mellan $ 0.02007 (lägsta) och $ 0.04512 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.11587934887394663, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.013327583514416869.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RHEA med +1.79% under den senaste timmen och +99.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 423.29K.

RHEA (RHEA) Marknadsinformation

$ 7.96M
$ 423.29K
$ 39.78M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%

NEAR

Det aktuella börsvärdet för RHEA är $ 7.96M, med en 24h-handelsvolym på $ 423.29K. Det cirkulerande utbudet av RHEA är 200.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.78M.

RHEA Prishistorik USD

$ 0.02007
lägsta under 24-timmar
$ 0.04512
högsta under 24-timmar

$ 0.02007
$ 0.04512
$ 0.11587934887394663
$ 0.013327583514416869
RHEA (RHEA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för RHEA idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0032879+9.01%
30 dagar$ +0.01205+43.45%
60 dagar$ +0.0042+11.80%
90 dagar$ -0.0359-47.44%
RHEA Prisförändring idag

Idag registrerade RHEA en förändring med $ +0.0032879 (+9.01%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

RHEA 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.01205 (+43.45%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

RHEA 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades RHEA med $ +0.0042(+11.80%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

RHEA 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0359 (-47.44%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för RHEA (RHEA)?

Kolla in sidan RHEA Prishistorik nu.

AI-analys för RHEA

AI-drivna insikter som analyserar RHEA senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar RHEAs priser?

RHEA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RHEA's value.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and token value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels influence trading decisions.

Team Development: Project updates, roadmap progress, and team credibility affect investor confidence.

Varför vill folk veta RHEAs pris idag?

People want to know RHEA price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för RHEA

RHEA (RHEA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för RHEA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
RHEA (RHEA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på RHEA potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som RHEA kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för RHEA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på RHEA Price Prediction.

Om RHEA

RHEA (RHEA) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a decentralized platform for the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into lines of code. The RHEA token is primarily used within its ecosystem to pay for transaction fees and computational services. The token operates on a proof-of-stake consensus model, which allows holders to earn rewards by staking their tokens to help secure the network. RHEA's supply and issuance model is fixed, with a predetermined number of tokens created at the inception of the network.

Hur man köper och investerar RHEA

Hur man köper och investerar RHEA

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 200.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och RHEA krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med RHEA

Vad är RHEA (RHEA)

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA Resurs

För en mer djupgående förståelse av RHEA kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell RHEA webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om RHEA

Hur mycket kommer 1 RHEA att vara värd år 2030?
Om RHEA skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella RHEA-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:43:46 (UTC+8)

RHEA USDT (terminshandel)

Handla RHEA (RHEA) marknader på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

