Momo Pris idag

Livepriset för Momo (MOMO) idag är $ 0.002877, med en förändring på 3.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOMO till USD är$ 0.002877 per MOMO.

Momo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MOMO. Under de senaste 24 timmarna handlades MOMO mellan $ 0.002667 (lägsta) och $ 0.003199 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOMO med +0.10% under den senaste timmen och -24.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.41K.

Momo (MOMO) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

