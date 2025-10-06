Livepriset för Momo idag är 0.002877 USD.MOMO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MOMO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Momo idag är 0.002877 USD.MOMO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MOMO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Momo (MOMO) idag är $ 0.002877, med en förändring på 3.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOMO till USD är$ 0.002877 per MOMO.
Momo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MOMO. Under de senaste 24 timmarna handlades MOMO mellan $ 0.002667 (lägsta) och $ 0.003199 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MOMO med +0.10% under den senaste timmen och -24.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.41K.
Momo (MOMO) Marknadsinformation
$ 65.41K
$ 0.00
SOL
Det aktuella börsvärdet för Momo är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.41K. Det cirkulerande utbudet av MOMO är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.
Momo Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002667
lägsta under 24-timmar
$ 0.003199
högsta under 24-timmar
$ 0.002667
$ 0.003199
+0.10%
+3.86%
-24.63%
-24.63%
Momo (MOMO) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Momo idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00010692
+3.86%
30 dagar
$ -0.00288
-50.03%
60 dagar
$ +0.000286
+11.03%
90 dagar
$ -0.011353
-79.79%
Momo Prisförändring idag
Idag registrerade MOMO en förändring med $ +0.00010692 (+3.86%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Momo 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00288 (-50.03%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Momo 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MOMO med $ +0.000286(+11.03%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Momo 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.011353 (-79.79%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Momo (MOMO)?
AI-drivna insikter som analyserar Momo senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Momos priser?
Several key factors influence MOMO cryptocurrency prices:
Utility Adoption: Real-world use cases and platform integration increase demand.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.
Varför vill folk veta Momos pris idag?
People want to know Momo (MOMO) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments and maximize profits.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' current value to assess performance and make rebalancing decisions.
Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points.
Investment timing - Knowing current prices helps determine whether it's a good time to invest or take profits.
Risk management - Price monitoring allows setting stop-losses and managing exposure to volatility.
Prisförutsägelse för Momo
Momo (MOMO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MOMO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Momo (MOMO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Momo potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Momo kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MOMO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Momo Price Prediction.
Om Momo
MOMO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The MOMO network utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower fees compared to traditional Proof of Work (PoW) systems. The supply of MOMO tokens is fixed, with new tokens being issued to holders as rewards for staking their tokens and helping to secure the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, MOMO is often used for transactions involving digital assets, as well as for staking to earn rewards.
Hur man köper och investerar Momo
Är du redo att komma igång med Momo? Att köpa MOMO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Momo. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Momo (MOMO) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Momo krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Momo
Genom att äga Momo kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Momo (MOMO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Om Momo skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Momo-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Momo idag?
Priset för Momo är idag $ 0.002877. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Momo fortfarande en bra investering?
Momo förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MOMO, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Momo?
Momo till ett värde av $ 65.41K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Momo?
Livepriset för MOMO uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Momo i den valuta du föredrar, besök MOMO Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Momo?
Priset på MOMO påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,349.06
+0.62%
ETH
3,406.07
+0.87%
SOL
158.03
+0.86%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
611.17
+19.22%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för MOMO på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret MOMO/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Momos kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Momo-priset att stiga i år?
Momo priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Momo (MOMO) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:06 (UTC+8)
Momo (MOMO) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
