BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Momo idag är 0.002877 USD.MOMO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MOMO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Momo idag är 0.002877 USD.MOMO börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MOMO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MOMO

MOMO prisinformation

Vad är MOMO

MOMO tokenomics

MOMO Prisförutsägelse

MOMO historik

MOMO Köpguide

MOMO-till-fiat valutaomvandlare

MOMO spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Momo Logotyp

Momo-kurs(MOMO)

1 MOMO-till-USD pris i realtid:

$0.002877
$0.002877$0.002877
+3.86%1D
USD
Momo (MOMO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:06 (UTC+8)

Momo Pris idag

Livepriset för Momo (MOMO) idag är $ 0.002877, med en förändring på 3.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOMO till USD är$ 0.002877 per MOMO.

Momo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MOMO. Under de senaste 24 timmarna handlades MOMO mellan $ 0.002667 (lägsta) och $ 0.003199 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOMO med +0.10% under den senaste timmen och -24.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.41K.

Momo (MOMO) Marknadsinformation

--
----

$ 65.41K
$ 65.41K$ 65.41K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för Momo är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.41K. Det cirkulerande utbudet av MOMO är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Momo Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.002667
$ 0.002667$ 0.002667
lägsta under 24-timmar
$ 0.003199
$ 0.003199$ 0.003199
högsta under 24-timmar

$ 0.002667
$ 0.002667$ 0.002667

$ 0.003199
$ 0.003199$ 0.003199

--
----

--
----

+0.10%

+3.86%

-24.63%

-24.63%

Momo (MOMO) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Momo idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00010692+3.86%
30 dagar$ -0.00288-50.03%
60 dagar$ +0.000286+11.03%
90 dagar$ -0.011353-79.79%
Momo Prisförändring idag

Idag registrerade MOMO en förändring med $ +0.00010692 (+3.86%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Momo 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00288 (-50.03%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Momo 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MOMO med $ +0.000286(+11.03%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Momo 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.011353 (-79.79%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Momo (MOMO)?

Kolla in sidan Momo Prishistorik nu.

AI-analys för Momo

AI-drivna insikter som analyserar Momo senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Momos priser?

Several key factors influence MOMO cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MOMO's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential gains.

Platform Development: Updates, new features, and technological improvements to the MOMO ecosystem affect investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations can boost adoption and price.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market perception.

Social Media Buzz: Community engagement and influencer mentions drive retail investor interest.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MOMO often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token burning, staking rewards, and circulation changes affect scarcity.

Utility Adoption: Real-world use cases and platform integration increase demand.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Varför vill folk veta Momos pris idag?

People want to know Momo (MOMO) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments and maximize profits.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' current value to assess performance and make rebalancing decisions.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points.

Investment timing - Knowing current prices helps determine whether it's a good time to invest or take profits.

Risk management - Price monitoring allows setting stop-losses and managing exposure to volatility.

Prisförutsägelse för Momo

Momo (MOMO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MOMO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Momo (MOMO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Momo potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Momo kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MOMO prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Momo Price Prediction.

Om Momo

MOMO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The MOMO network utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower fees compared to traditional Proof of Work (PoW) systems. The supply of MOMO tokens is fixed, with new tokens being issued to holders as rewards for staking their tokens and helping to secure the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, MOMO is often used for transactions involving digital assets, as well as for staking to earn rewards.

Hur man köper och investerar Momo

Är du redo att komma igång med Momo? Att köpa MOMO går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Momo. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Momo (MOMO) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Momo krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Momo (MOMO) Guide

Vad kan du göra med Momo

Genom att äga Momo kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Momo (MOMO) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Momo (MOMO)

$MOMO är det första meme-myntet för en kvinnlig Shiba Inu och brortokenet till $BONK.

Momo Resurs

För en mer djupgående förståelse av Momo kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Momo

Hur mycket kommer 1 Momo att vara värd år 2030?
Om Momo skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Momo-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:48:06 (UTC+8)

Momo (MOMO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Momo

MOMO USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MOMO med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MOMO med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Momo (MOMO) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Momo-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MOMO/USDT
$0.002877
$0.002877$0.002877
+3.63%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2994
$0.2994$0.2994

+49.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2408
$0.2408$0.2408

+381.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014980
$0.000014980$0.000014980

+199.60%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018352
$0.0018352$0.0018352

+162.17%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+80.01%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003031
$0.00003031$0.00003031

+53.85%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MOMO-till-USD

Belopp

MOMO
MOMO
USD
USD

1 MOMO = 0.002877 USD