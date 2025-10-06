Livepriset för Karma Coin idag är 0.001203 USD.KARMA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KARMA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Karma Coin idag är 0.001203 USD.KARMA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för KARMA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Karma Coin (KARMA) idag är $ 0.001203, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KARMA till USD är$ 0.001203 per KARMA.
Karma Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- KARMA. Under de senaste 24 timmarna handlades KARMA mellan $ 0.001203 (lägsta) och $ 0.001205 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KARMA med 0.00% under den senaste timmen och -23.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 1.45.
Karma Coin (KARMA) Marknadsinformation
$ 1.45
$ 1.20M
999,988,284
SOL
Det aktuella börsvärdet för Karma Coin är --, med en 24h-handelsvolym på $ 1.45. Det cirkulerande utbudet av KARMA är --, med ett totalt utbud på 999988284. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.20M.
Karma Coin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.001203
lägsta under 24-timmar
$ 0.001205
högsta under 24-timmar
$ 0.001203
$ 0.001205
--
--
0.00%
0.00%
-23.91%
-23.91%
Karma Coin (KARMA) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Karma Coin idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
0.00%
30 dagar
$ -0.001088
-47.50%
60 dagar
$ -0.000797
-39.85%
90 dagar
$ -0.000797
-39.85%
Karma Coin Prisförändring idag
Idag registrerade KARMA en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Karma Coin 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.001088 (-47.50%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Karma Coin 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades KARMA med $ -0.000797(-39.85%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Karma Coin 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000797 (-39.85%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Karma Coin (KARMA)?
AI-drivna insikter som analyserar Karma Coin senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Karma Coins priser?
Several key factors influence Karma Coin (KARMA) prices:
Market sentiment and investor confidence drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact long-term value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with KARMA movements. Regulatory news and adoption rates in target markets also influence pricing dynamics.
Varför vill folk veta Karma Coins pris idag?
People want to know Karma Coin (KARMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their transactions effectively in the volatile cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Karma Coin
Karma Coin (KARMA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KARMA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Karma Coin (KARMA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Karma Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Karma Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KARMA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Karma Coin Price Prediction.
Om Karma Coin
KARMA is a decentralized digital currency designed to incentivize positive behavior and actions. Built on the EOSIO blockchain, KARMA operates on a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, enabling fast and efficient transactions. The primary purpose of KARMA is to reward users who perform good deeds and share them on the platform, fostering a community that promotes kindness and altruism. The token serves as the reward system within the platform, with users earning KARMA tokens for their positive actions. The supply model of KARMA is inflationary, with a certain percentage of new tokens created each year to sustain the reward system.
Hur man köper och investerar Karma Coin
Vad kan du göra med Karma Coin
Genom att äga Karma Coin kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Karma Coin (KARMA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.
Karma Coin Resurs
För en mer djupgående förståelse av Karma Coin kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Karma Coin att vara värd år 2030?
Om Karma Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Karma Coin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Karma Coin idag?
Priset för Karma Coin är idag $ 0.001203. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Karma Coin fortfarande en bra investering?
Karma Coin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i KARMA, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Karma Coin?
Karma Coin till ett värde av $ 1.45 handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Karma Coin?
Livepriset för KARMA uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Karma Coin i den valuta du föredrar, besök KARMA Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Karma Coin?
Priset på KARMA påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Kommer Karma Coin-priset att stiga i år?
Karma Coin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Karma Coin (KARMA) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:27:19 (UTC+8)
