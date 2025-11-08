Današnja cena Ripples

Današnja cena kriptovalute Ripples (RPLS) v živo je $ 0.00197209, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RPLS v USD je $ 0.00197209 na RPLS.

Kriptovaluta Ripples je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 167,628, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 85.00M RPLS. V zadnjih 24 urah se je RPLS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.131094, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0013498.

V kratkoročni uspešnosti se je RPLS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ripples (RPLS)

Tržna kapitalizacija $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Zaloga v obtoku 85.00M 85.00M 85.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ripples je $ 167.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RPLS je 85.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 197.21K.