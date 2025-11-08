Današnja cena Patience Token

Današnja cena kriptovalute Patience Token (PATIENCE) v živo je $ 3.39, s spremembo 6.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PATIENCE v USD je $ 3.39 na PATIENCE.

Kriptovaluta Patience Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,530,727, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.63M PATIENCE. V zadnjih 24 urah se je PATIENCE trgovalo med $ 3.16 (najnižje) in $ 3.45 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.6, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.94.

V kratkoročni uspešnosti se je PATIENCE premaknil +0.28% v zadnji uri in -5.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Patience Token (PATIENCE)

Tržna kapitalizacija $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.34M$ 26.34M $ 26.34M Zaloga v obtoku 1.63M 1.63M 1.63M Skupna ponudba 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

