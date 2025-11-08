Današnja cena LOL

Današnja cena kriptovalute LOL (LOL) v živo je $ 0.00068637, s spremembo 5.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LOL v USD je $ 0.00068637 na LOL.

Kriptovaluta LOL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 670,817, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 977.34M LOL. V zadnjih 24 urah se je LOL trgovalo med $ 0.00063705 (najnižje) in $ 0.00070858 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04167236, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00047546.

V kratkoročni uspešnosti se je LOL premaknil -0.21% v zadnji uri in -17.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije LOL (LOL)

Tržna kapitalizacija $ 670.82K$ 670.82K $ 670.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 670.82K$ 670.82K $ 670.82K Zaloga v obtoku 977.34M 977.34M 977.34M Skupna ponudba 977,342,677.711933 977,342,677.711933 977,342,677.711933

Trenutna tržna kapitalizacija LOL je $ 670.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LOL je 977.34M, skupna ponudba pa znaša 977342677.711933. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 670.82K.