GUANO Cena (GUANO)
Današnja cena kriptovalute GUANO (GUANO) v živo je --, s spremembo 0.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GUANO v USD je -- na GUANO.
Kriptovaluta GUANO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,280, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 716.10M GUANO. V zadnjih 24 urah se je GUANO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00103775, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je GUANO premaknil -0.94% v zadnji uri in -6.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija GUANO je $ 119.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GUANO je 716.10M, skupna ponudba pa znaša 845769047.8183365. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 140.88K.
-0.94%
+0.13%
-6.34%
-6.34%
Danes je bila sprememba cene GUANO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene GUANO v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene GUANO v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene GUANO v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+0.13%
|30 dni
|$ 0
|-20.10%
|60 dni
|$ 0
|-22.38%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena GUANO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.
At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.
The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.
Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.
But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.
In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.