Današnja cena BirbStrategy

Današnja cena kriptovalute BirbStrategy (BIRBSTR) v živo je $ 0.00128908, s spremembo 1.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIRBSTR v USD je $ 0.00128908 na BIRBSTR.

Kriptovaluta BirbStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,218,440, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 945.86M BIRBSTR. V zadnjih 24 urah se je BIRBSTR trgovalo med $ 0.00121774 (najnižje) in $ 0.00129835 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01847473, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00098866.

V kratkoročni uspešnosti se je BIRBSTR premaknil -0.18% v zadnji uri in -22.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BirbStrategy (BIRBSTR)

Tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Zaloga v obtoku 945.86M 945.86M 945.86M Skupna ponudba 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

Trenutna tržna kapitalizacija BirbStrategy je $ 1.22M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BIRBSTR je 945.86M, skupna ponudba pa znaša 945860438.2178327. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.22M.