Današnja cena kriptovalute Anoma (XAN) v živo je $ 0.02957, s spremembo 0.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XAN v USD je $ 0.02957 na XAN.
Kriptovaluta Anoma je trenutno na #375. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B XAN. V zadnjih 24 urah se je XAN trgovalo med $ 0.02771 (najnižje) in $ 0.03103 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.2551582195617884, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02529599016007131.
V kratkoročni uspešnosti se je XAN premaknil +0.16% v zadnji uri in -11.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 152.96K.
Tržne informacije Anoma (XAN)
No.375
$ 73.93M
$ 152.96K
$ 295.70M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
0.01%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Anoma je $ 73.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 152.96K. Obstoječa ponudba XAN je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 295.70M.
Zgodovina cene Anoma, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02771
24H Nizka
$ 0.03103
24H Visoka
$ 0.02771
$ 0.03103
$ 0.2551582195617884
$ 0.02529599016007131
+0.16%
+0.81%
-11.47%
-11.47%
Zgodovina cen Anoma (XAN) v USD
Sledite spremembam cen Anoma za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0002376
+0.81%
30 dni
$ -0.04203
-58.71%
60 dni
$ -0.02043
-40.86%
90 dni
$ -0.02043
-40.86%
Današnja sprememba cene Anoma
Danes je XAN zabeležil spremembo $ +0.0002376 (+0.81%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Anoma
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04203 (-58.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Anoma
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XAN spremenil za $ -0.02043 (-40.86%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Anoma
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02043 (-40.86%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Anoma (XAN) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Anoma, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Anoma?
Several key factors influence Anoma (XAN) prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XAN pricing.
Technology Development: Progress on Anoma's privacy-focused blockchain platform and protocol updates affect value.
Adoption Rate: Real-world usage of Anoma's decentralized applications and network activity drives demand.
Competition: Performance relative to other privacy coins and layer-1 blockchains influences market position.
Regulatory News: Government policies on privacy cryptocurrencies create price volatility.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Partnerships: Strategic collaborations and ecosystem integrations boost investor interest.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Anoma?
People want to know Anoma (XAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Anoma
Napoved cene Anoma (XAN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XAN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Anoma (XAN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Anoma lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Anoma v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XAN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Anoma.
O Anoma
XAN is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. XAN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. This model is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. XAN's primary use case is as a medium of exchange in the digital economy, with a particular emphasis on online transactions where privacy is paramount. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, transparency, and user empowerment.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Anoma
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Anoma? Nakup XAN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Anoma. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Anoma (XAN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Anoma bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Anoma
Z lastništvom kriptovalute Anoma se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.
Anoma Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Anoma razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Anoma rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Anoma.
Koliko je kriptovaluta Anoma vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Anoma je $ 0.02957. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Anoma še vedno dobra naložba?
Anoma ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XAN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Anoma?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Anoma v vrednosti $ 152.96K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Anoma?
Cena kriptovalute XAN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Anoma v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XAN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Anoma?
Na ceno XAN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.57
+1.77%
ETH
3,462.25
+4.99%
SOL
162.25
+4.40%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1036
+0.99%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XAN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XAN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Anoma gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Anoma letos rasla?
Cena kriptovalute Anoma bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Anoma (XAN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:30 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.