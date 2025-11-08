Današnja cena Anoma

Današnja cena kriptovalute Anoma (XAN) v živo je $ 0.02957, s spremembo 0.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XAN v USD je $ 0.02957 na XAN.

Kriptovaluta Anoma je trenutno na #375. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73.93M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B XAN. V zadnjih 24 urah se je XAN trgovalo med $ 0.02771 (najnižje) in $ 0.03103 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.2551582195617884, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02529599016007131.

V kratkoročni uspešnosti se je XAN premaknil +0.16% v zadnji uri in -11.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 152.96K.

Tržne informacije Anoma (XAN)

Uvrstitev No.375 Tržna kapitalizacija $ 73.93M Volumen (24H) $ 152.96K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 295.70M Zaloga v obtoku 2.50B Največja ponudba 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 Hitrost kroženja 25.00% Tržni delež 0.01% Javna veriga blokov ETH

