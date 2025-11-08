BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Karma Coin v živo je 0.001203 USD. Tržna kapitalizacija KARMA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KARMA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 KARMA v USD v živo:

$0.001203
+4.06%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:03 (UTC+8)

Današnja cena Karma Coin

Današnja cena kriptovalute Karma Coin (KARMA) v živo je $ 0.001203, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KARMA v USD je $ 0.001203 na KARMA.

Kriptovaluta Karma Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KARMA. V zadnjih 24 urah se je KARMA trgovalo med $ 0.001093 (najnižje) in $ 0.001687 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KARMA premaknil 0.00% v zadnji uri in -26.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 675.83.

Tržne informacije Karma Coin (KARMA)

$ 675.83
$ 1.20M
999,988,284
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Karma Coin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 675.83. Obstoječa ponudba KARMA je --, skupna ponudba pa znaša 999988284. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.20M.

Zgodovina cene Karma Coin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001093
24H Nizka
$ 0.001687
24H Visoka

$ 0.001093
$ 0.001687
0.00%

+4.06%

-26.43%

-26.43%

Zgodovina cen Karma Coin (KARMA) v USD

Sledite spremembam cen Karma Coin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00004694+4.06%
30 dni$ -0.001087-47.47%
60 dni$ -0.000797-39.85%
90 dni$ -0.000797-39.85%
Današnja sprememba cene Karma Coin

Danes je KARMA zabeležil spremembo $ +0.00004694 (+4.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Karma Coin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001087 (-47.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Karma Coin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KARMA spremenil za $ -0.000797 (-39.85%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Karma Coin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000797 (-39.85%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Karma Coin (KARMA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Karma Coin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Karma Coin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Karma Coin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Karma Coin?

Several key factors influence Karma Coin (KARMA) prices:

Market sentiment and investor confidence drive short-term price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact long-term value. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin's performance often correlate with KARMA movements. Regulatory news and adoption rates in target markets also influence pricing dynamics.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Karma Coin?

People want to know Karma Coin (KARMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and monitoring market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their transactions effectively in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Karma Coin

Napoved cene Karma Coin (KARMA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KARMA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Karma Coin (KARMA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Karma Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Karma Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KARMA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Karma Coin.

O Karma Coin

KARMA is a decentralized digital currency designed to incentivize positive behavior and actions. Built on the EOSIO blockchain, KARMA operates on a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, enabling fast and efficient transactions. The primary purpose of KARMA is to reward users who perform good deeds and share them on the platform, fostering a community that promotes kindness and altruism. The token serves as the reward system within the platform, with users earning KARMA tokens for their positive actions. The supply model of KARMA is inflationary, with a certain percentage of new tokens created each year to sustain the reward system.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Karma Coin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Karma Coin? Nakup KARMA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Karma Coin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Karma Coin (KARMA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Karma Coin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Karma Coin

Z lastništvom kriptovalute Karma Coin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Karma Coin (KARMA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Za bolj poglobljeno razumevanje Karma Coin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Karma Coin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Karma Coin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Karma Coin?
Če bi kriptovaluta Karma Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Karma Coin.
Pomembne panožne novosti Karma Coin (KARMA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

