Današnja cena Karma Coin

Današnja cena kriptovalute Karma Coin (KARMA) v živo je $ 0.001203, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KARMA v USD je $ 0.001203 na KARMA.

Kriptovaluta Karma Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KARMA. V zadnjih 24 urah se je KARMA trgovalo med $ 0.001093 (najnižje) in $ 0.001687 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KARMA premaknil 0.00% v zadnji uri in -26.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 675.83.

Tržne informacije Karma Coin (KARMA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 675.83$ 675.83 $ 675.83 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 999,988,284 999,988,284 999,988,284 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Karma Coin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 675.83. Obstoječa ponudba KARMA je --, skupna ponudba pa znaša 999988284. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.20M.