Današnja cena kriptovalute HODL (HODL) v živo je $ 0.0000187, s spremembo 37.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HODL v USD je $ 0.0000187 na HODL.
Kriptovaluta HODL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HODL. V zadnjih 24 urah se je HODL trgovalo med $ 0.000016 (najnižje) in $ 0.000096 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je HODL premaknil +8.09% v zadnji uri in -99.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 284.96K.
Trenutna tržna kapitalizacija HODL je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 284.96K. Obstoječa ponudba HODL je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.70T.
Zgodovina cene HODL, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+8.09%
-37.66%
-99.45%
-99.45%
Zgodovina cen HODL (HODL) v USD
Sledite spremembam cen HODL za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000011297
-37.66%
30 dni
$ -0.0249813
-99.93%
60 dni
$ -0.0249813
-99.93%
90 dni
$ -0.0249813
-99.93%
Današnja sprememba cene HODL
Danes je HODL zabeležil spremembo $ -0.000011297 (-37.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene HODL
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0249813 (-99.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene HODL
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HODL spremenil za $ -0.0249813 (-99.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene HODL
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0249813 (-99.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen HODL (HODL) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute HODL, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute HODL?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute HODL?
People want to know HODL price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and managing risk. Real-time price data helps investors assess market sentiment and volatility.
Napoved cene za kriptovaluto HODL
Napoved cene HODL (HODL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HODL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen HODL (HODL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena HODL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto HODL
Kaj lahko storite s kriptovaluto HODL
Če bi kriptovaluta HODL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute HODL.
Koliko je kriptovaluta HODL vredna danes?
Današnja cena kriptovalute HODL je $ 0.0000187. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta HODL še vedno dobra naložba?
HODL ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HODL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto HODL?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto HODL v vrednosti $ 284.96K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute HODL?
Cena kriptovalute HODL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute HODL v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HODL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute HODL?
Na ceno HODL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Bo cena kriptovalute HODL letos rasla?
Cena kriptovalute HODL bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute HODL (HODL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:12 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.