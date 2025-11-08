BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute HODL v živo je 0.0000187 USD. Tržna kapitalizacija HODL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz HODL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:12 (UTC+8)

Današnja cena HODL

Današnja cena kriptovalute HODL (HODL) v živo je $ 0.0000187, s spremembo 37.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HODL v USD je $ 0.0000187 na HODL.

Kriptovaluta HODL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HODL. V zadnjih 24 urah se je HODL trgovalo med $ 0.000016 (najnižje) in $ 0.000096 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HODL premaknil +8.09% v zadnji uri in -99.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 284.96K.

Tržne informacije HODL (HODL)

--
----

$ 284.96K
$ 284.96K$ 284.96K

$ 18.70T
$ 18.70T$ 18.70T

--
----

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

ARB

Trenutna tržna kapitalizacija HODL je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 284.96K. Obstoječa ponudba HODL je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.70T.

Zgodovina cene HODL, USD

Zgodovina cen HODL (HODL) v USD

Sledite spremembam cen HODL za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000011297-37.66%
30 dni$ -0.0249813-99.93%
60 dni$ -0.0249813-99.93%
90 dni$ -0.0249813-99.93%
Današnja sprememba cene HODL

Danes je HODL zabeležil spremembo $ -0.000011297 (-37.66%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene HODL

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0249813 (-99.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene HODL

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HODL spremenil za $ -0.0249813 (-99.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene HODL

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0249813 (-99.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen HODL (HODL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen HODL.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto HODL

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute HODL, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute HODL?

HODL token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact HODL prices.

Supply and Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technical Developments: Updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks affect market perception.

Social Media: Community engagement, influencer opinions, and viral trends create price volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, HODL often follows Bitcoin's price patterns.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute HODL?

People want to know HODL price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and managing risk. Real-time price data helps investors assess market sentiment and volatility.

Napoved cene za kriptovaluto HODL

Napoved cene HODL (HODL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HODL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen HODL (HODL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena HODL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto HODL

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto HODL? Nakup HODL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute HODL. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute HODL (HODL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in HODL bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto HODL

Z lastništvom kriptovalute HODL se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup HODL (HODL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je HODL (HODL)

HODL ($HODL): The Meme Token Defining Crypto Resilience.

HODL Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje HODL razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o HODL

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta HODL?
Če bi kriptovaluta HODL rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute HODL.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:59:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti HODL (HODL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

