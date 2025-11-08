Današnja cena HODL

Današnja cena kriptovalute HODL (HODL) v živo je $ 0.0000187, s spremembo 37.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HODL v USD je $ 0.0000187 na HODL.

Kriptovaluta HODL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HODL. V zadnjih 24 urah se je HODL trgovalo med $ 0.000016 (najnižje) in $ 0.000096 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HODL premaknil +8.09% v zadnji uri in -99.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 284.96K.

Tržne informacije HODL (HODL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 284.96K$ 284.96K $ 284.96K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.70T$ 18.70T $ 18.70T Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Javna veriga blokov ARB

