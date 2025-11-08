BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Boundless je 0.2128USD. Trhová kapitalizácia ZKC je 42,759,405.5168USD. Sledujte aktualizácie cien ZKC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Boundless Logo

Boundless kurz (ZKC)

1 ZKC na USD aktuálnu cenu:

$0.2128
+7.36%1D
USD
Boundless (ZKC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:11 (UTC+8)

Dnešná cena Boundless

Aktuálna dnešná cena Boundless (ZKC) je $ 0.2128, s 7.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZKC na USD konverzný kurz je $ 0.2128 za ZKC.

Boundless sa v súčasnosti radí na #555 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 42.76M, pričom počet coinov v obehu je 200.94M ZKC. Počas posledných 24 hodín sa ZKCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1863 (low) do $ 0.2185 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.1342961487062966, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.10926744882772854.

V krátkodobom vývoji sa ZKC zmenilo o +3.20% za poslednú hodinu a o -2.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 446.67K.

Boundless (ZKC) informácie o trhu

No.555

$ 42.76M
$ 446.67K
$ 212.80M
200.94M
--
1,000,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Boundless je $ 42.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 446.67K. Počet coinov v obehu ZKC je 200.94M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 212.80M.

História cien Boundless v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1863
24 hod Low
$ 0.2185
24 hod High

$ 0.1863
$ 0.2185
$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
+3.20%

+7.36%

-2.52%

-2.52%

Boundless (ZKC) história cien USD

Sledujte zmeny cien Boundless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.014588+7.36%
30 dní$ -0.0959-31.07%
60 dní$ -0.0872-29.07%
90 dní$ -0.0872-29.07%
Boundless dnešná zmena ceny

Dnes ZKC zaznamenal zmenu o $ +0.014588 (+7.36%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Boundless zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0959 (-31.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Boundless zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZKC zmenu o $ -0.0872 (-29.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Boundless zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0872 (-29.07%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boundless (ZKC)?

Pozrite si Boundlessstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Boundless

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boundless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Boundless?

Several key factors influence Boundless (ZKC) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ZKC pricing.

Technology Development: Updates to Boundless protocol, new features, and technical improvements can drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of the platform and growing user base typically supports higher valuations.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity often correlate with price stability and growth potential.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects can boost investor interest and token demand.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including ZKC.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects and DeFi platforms influences comparative valuation.

Token Economics: Supply mechanics, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term price dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Boundless?

People want to know Boundless (ZKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.

Cenové predikcie pre Boundless

Cenová predikcia Boundless (ZKC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZKC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boundless (ZKC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Boundless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boundless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZKC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boundless Cenové predikcie.

O Boundless

ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.

Ako nakupovať a investovať Boundless

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Boundless

Akú hodnotu bude mať 1 Boundless v roku 2030?
Ak by hodnota Boundless rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boundless podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:11 (UTC+8)

