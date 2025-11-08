Aktuálna dnešná cena Boundless je 0.2128USD. Trhová kapitalizácia ZKC je 42,759,405.5168USD. Sledujte aktualizácie cien ZKC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Boundless je 0.2128USD. Trhová kapitalizácia ZKC je 42,759,405.5168USD. Sledujte aktualizácie cien ZKC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Boundless (ZKC) je $ 0.2128, s 7.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZKC na USD konverzný kurz je $ 0.2128 za ZKC.
Boundless sa v súčasnosti radí na #555 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 42.76M, pričom počet coinov v obehu je 200.94M ZKC. Počas posledných 24 hodín sa ZKCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1863 (low) do $ 0.2185 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.1342961487062966, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.10926744882772854.
V krátkodobom vývoji sa ZKC zmenilo o +3.20% za poslednú hodinu a o -2.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 446.67K.
Boundless (ZKC) informácie o trhu
No.555
$ 42.76M
$ 42.76M$ 42.76M
$ 446.67K
$ 446.67K$ 446.67K
$ 212.80M
$ 212.80M$ 212.80M
200.94M
200.94M 200.94M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Boundless je $ 42.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 446.67K. Počet coinov v obehu ZKC je 200.94M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 212.80M.
História cien Boundless v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1863
$ 0.1863$ 0.1863
24 hod Low
$ 0.2185
$ 0.2185$ 0.2185
24 hod High
$ 0.1863
$ 0.1863$ 0.1863
$ 0.2185
$ 0.2185$ 0.2185
$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966
$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854
+3.20%
+7.36%
-2.52%
-2.52%
Boundless (ZKC) história cien USD
Sledujte zmeny cien Boundless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.014588
+7.36%
30 dní
$ -0.0959
-31.07%
60 dní
$ -0.0872
-29.07%
90 dní
$ -0.0872
-29.07%
Boundless dnešná zmena ceny
Dnes ZKC zaznamenal zmenu o $ +0.014588 (+7.36%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Boundless zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0959 (-31.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Boundless zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZKC zmenu o $ -0.0872 (-29.07%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Boundless zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0872 (-29.07%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Boundless (ZKC)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Boundless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Boundless?
Several key factors influence Boundless (ZKC) prices:
People want to know Boundless (ZKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and opportunities.
Cenové predikcie pre Boundless
Cenová predikcia Boundless (ZKC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZKC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Boundless (ZKC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Boundless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Boundless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZKC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Boundless Cenové predikcie.
O Boundless
ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.
ZKSwap (ZKC) is a decentralized exchange (DEX) built on the Ethereum network that utilizes the ZK-Rollups technology. ZK-Rollups is a layer-2 scaling solution that aims to increase transaction speed and reduce fees by bundling multiple transfers into a single transaction. ZKC is the native utility token of the ZKSwap platform and is used for governance, staking, and liquidity mining. The token operates on an issuance model that rewards users for providing liquidity and participating in the platform's governance. ZKSwap and its ZKC token are part of the broader DeFi (Decentralized Finance) ecosystem, contributing to the sector's goal of creating an open and permissionless financial system.
Ako nakupovať a investovať Boundless
Ste pripravení začať s Boundless? Nákup ZKC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Boundless. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Boundless (ZKC) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 200.94M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Boundless sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Boundless
Vlastníctvo Boundless vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Boundless (ZKC)
Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.
Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.
Boundless Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Boundless zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Boundless rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Boundless podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBoundless?
Dnešná cena Boundless je $ 0.2128. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Boundless stále dobrou investíciou?
Boundless zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ZKC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Boundless?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Boundless v hodnote $ 446.67K.
Aká je aktuálna cena Boundless?
Živá cena ZKC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Boundless vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ZKC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Boundless?
Cenu ZKC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,364.05
+2.54%
ETH
3,442.55
+4.39%
SOL
163.44
+5.16%
COAI
1.1802
+8.00%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ZKC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ZKC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Boundless pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Boundless v tomto roku?
Cena Boundless by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Boundless (ZKC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:11 (UTC+8)
Boundless (ZKC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.