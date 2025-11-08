BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena XDOG je 0.00723USD. Trhová kapitalizácia XDOG je --USD. Sledujte aktualizácie cien XDOG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.007239
$0.007239
+6.15%1D
USD
XDOG (XDOG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:20 (UTC+8)

Dnešná cena XDOG

Aktuálna dnešná cena XDOG (XDOG) je $ 0.00723, s 6.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XDOG na USD konverzný kurz je $ 0.00723 za XDOG.

XDOG sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XDOG. Počas posledných 24 hodín sa XDOGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00653 (low) do $ 0.0076 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa XDOG zmenilo o +6.55% za poslednú hodinu a o -1.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.20K.

XDOG (XDOG) informácie o trhu

$ 54.20K
$ 0.00
XLAYER

Aktuálna trhová kapitalizácia XDOG je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.20K. Počet coinov v obehu XDOG je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien XDOG v USD

$ 0.00653
$ 0.00653
$ 0.0076
$ 0.0076
$ 0.00653
$ 0.0076
+6.55%

+6.15%

-1.88%

-1.88%

XDOG (XDOG) história cien USD

Sledujte zmeny cien XDOG za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00041941+6.15%
30 dní$ -0.019224-72.67%
60 dní$ -0.003551-32.94%
90 dní$ +0.00323+80.75%
XDOG dnešná zmena ceny

Dnes XDOG zaznamenal zmenu o $ +0.00041941 (+6.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

XDOG zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.019224 (-72.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

XDOG zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XDOG zmenu o $ -0.003551 (-32.94%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

XDOG zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00323 (+80.75%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XDOG (XDOG)?

Pozrite si XDOGstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre XDOG

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby XDOG, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny XDOG?

XDOG price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact XDOG's value.

Supply and Demand: Token availability versus buying pressure directly affects pricing.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.

Community Support: Active community engagement and social media presence influence market perception.

Partnerships: Strategic collaborations can boost investor confidence.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect all digital assets including XDOG.

Market Manipulation: Large holders can influence prices through significant buy/sell orders.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact value.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu XDOG?

People want to know XDOG price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment analysis. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.

Cenové predikcie pre XDOG

Cenová predikcia XDOG (XDOG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XDOG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XDOG (XDOG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena XDOG mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne XDOG v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XDOG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na XDOG Cenové predikcie.

O XDOG

XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.

Ako nakupovať a investovať XDOG

Ste pripravení začať s XDOG? Nákup XDOG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom XDOG. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu XDOG (XDOG) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a XDOG sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť XDOG (XDOG)

Čo môžete urobiť s XDOG

Vlastníctvo XDOG vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Čo je XDOG (XDOG)

XDOG merges the iconic Doge meme culture with the revolutionary potential of OKX's X-Layer chain technology, committed to building a fun, inclusive, and financially empowering community epicenter.

XDOG Zdroj

Pre hlbšie pochopenie XDOG zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

