Aktuálna dnešná cena XDOG (XDOG) je $ 0.00723, s 6.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XDOG na USD konverzný kurz je $ 0.00723 za XDOG.
XDOG sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XDOG. Počas posledných 24 hodín sa XDOGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00653 (low) do $ 0.0076 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa XDOG zmenilo o +6.55% za poslednú hodinu a o -1.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.20K.
XDOG (XDOG) informácie o trhu
$ 54.20K
$ 0.00
XLAYER
Aktuálna trhová kapitalizácia XDOG je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.20K. Počet coinov v obehu XDOG je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien XDOG v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00653
24 hod Low
$ 0.0076
24 hod High
$ 0.00653
$ 0.0076
--
--
+6.55%
+6.15%
-1.88%
-1.88%
XDOG (XDOG) história cien USD
Sledujte zmeny cien XDOG za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00041941
+6.15%
30 dní
$ -0.019224
-72.67%
60 dní
$ -0.003551
-32.94%
90 dní
$ +0.00323
+80.75%
XDOG dnešná zmena ceny
Dnes XDOG zaznamenal zmenu o $ +0.00041941 (+6.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
XDOG zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.019224 (-72.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
XDOG zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XDOG zmenu o $ -0.003551 (-32.94%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
XDOG zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00323 (+80.75%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XDOG (XDOG)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby XDOG, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Supply and Demand: Token availability versus buying pressure directly affects pricing.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.
Community Support: Active community engagement and social media presence influence market perception.
Partnerships: Strategic collaborations can boost investor confidence.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect all digital assets including XDOG.
Market Manipulation: Large holders can influence prices through significant buy/sell orders.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact value.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu XDOG?
People want to know XDOG price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment analysis. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.
Cenové predikcie pre XDOG
Cenová predikcia XDOG (XDOG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XDOG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XDOG (XDOG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena XDOG mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne XDOG v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XDOG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na XDOG Cenové predikcie.
O XDOG
XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.
Ako nakupovať a investovať XDOG
Ste pripravení začať s XDOG? Nákup XDOG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom XDOG. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu XDOG (XDOG) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a XDOG sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s XDOG
Vlastníctvo XDOG vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota XDOG rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do XDOG podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíXDOG?
Dnešná cena XDOG je $ 0.00723. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je XDOG stále dobrou investíciou?
XDOG zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XDOG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s XDOG?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo XDOG v hodnote $ 54.20K.
Aká je aktuálna cena XDOG?
Živá cena XDOG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu XDOG vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XDOG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu XDOG?
Cenu XDOG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XDOG/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena XDOG pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena XDOG v tomto roku?
Cena XDOG by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu XDOG (XDOG).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:20 (UTC+8)
