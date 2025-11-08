Aktuálna dnešná cena Trusta.AI je 0.04374USD. Trhová kapitalizácia TA je --USD. Sledujte aktualizácie cien TA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Trusta.AI je 0.04374USD. Trhová kapitalizácia TA je --USD. Sledujte aktualizácie cien TA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Trusta.AI (TA) je $ 0.04374, s 3.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TA na USD konverzný kurz je $ 0.04374 za TA.
Trusta.AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TA. Počas posledných 24 hodín sa TAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03861 (low) do $ 0.04823 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TA zmenilo o +1.25% za poslednú hodinu a o -2.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 100.14K.
Trusta.AI (TA) informácie o trhu
$ 100.14K
$ 43.74M
1,000,000,000
LINEA
Aktuálna trhová kapitalizácia Trusta.AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 100.14K. Počet coinov v obehu TA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 43.74M.
História cien Trusta.AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03861
24 hod Low
$ 0.04823
24 hod High
$ 0.03861
$ 0.04823
--
--
+1.25%
+3.79%
-2.96%
-2.96%
Trusta.AI (TA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Trusta.AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0015972
+3.79%
30 dní
$ -0.02582
-37.12%
60 dní
$ -0.11529
-72.50%
90 dní
$ -0.02472
-36.11%
Trusta.AI dnešná zmena ceny
Dnes TA zaznamenal zmenu o $ +0.0015972 (+3.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Trusta.AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02582 (-37.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Trusta.AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TA zmenu o $ -0.11529 (-72.50%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Trusta.AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02472 (-36.11%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Trusta.AI (TA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Trusta.AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Trusta.AI?
Several key factors influence Trusta.AI (TA) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TA pricing.
Adoption Rate: Increased usage of Trusta.AI's reputation and trust verification services drives demand.
Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements affect investor perception.
Partnerships: Strategic collaborations with Web3 projects and institutions boost credibility and value.
Token Utility: Real-world use cases for TA tokens in the ecosystem create fundamental demand.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange activity influence price stability and movement.
Competition: Performance relative to other AI and reputation-based blockchain projects.
Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact investor confidence.
Team Performance: Development milestones, roadmap execution, and community engagement affect market perception.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Trusta.AI?
People want to know Trusta.AI (TA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing entry/exit points. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.
Cenové predikcie pre Trusta.AI
Cenová predikcia Trusta.AI (TA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Trusta.AI (TA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Trusta.AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Trusta.AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Trusta.AI Cenové predikcie.
O Trusta.AI
Theta (TA) is a blockchain-based network designed to improve the efficiency of video streaming and delivery. The platform's primary purpose is to reduce the costs associated with content delivery networks (CDN) by utilizing a peer-to-peer network, where users share bandwidth and resources to distribute video content. The Theta network is powered by its native cryptocurrency, TA, which is used as an incentive for sharing bandwidth. The network employs a dual token system, with TA being used for governance and transaction fees, while Theta Fuel (TFUEL) is used for operations like video segmenting and caching. The platform's consensus mechanism is a multi-level Byzantine Fault Tolerance (BFT), which combines aspects of Proof-of-Stake (PoS) and Proof-of-Work (PoW) systems.
Ako nakupovať a investovať Trusta.AI
Ste pripravení začať s Trusta.AI? Nákup TA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Trusta.AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Trusta.AI
Vlastníctvo Trusta.AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Ak by hodnota Trusta.AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Trusta.AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTrusta.AI?
Dnešná cena Trusta.AI je $ 0.04374. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Trusta.AI stále dobrou investíciou?
Trusta.AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Trusta.AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Trusta.AI v hodnote $ 100.14K.
Aká je aktuálna cena Trusta.AI?
Živá cena TA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Trusta.AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Trusta.AI?
Cenu TA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Trusta.AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Trusta.AI v tomto roku?
Cena Trusta.AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Trusta.AI (TA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:49 (UTC+8)
Trusta.AI (TA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
