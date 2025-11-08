Aktuálna dnešná cena Recall je 0.2259USD. Trhová kapitalizácia RECALL je 45,422,124.138USD. Sledujte aktualizácie cien RECALL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Recall je 0.2259USD. Trhová kapitalizácia RECALL je 45,422,124.138USD. Sledujte aktualizácie cien RECALL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Recall (RECALL) je $ 0.2259, s 4.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RECALL na USD konverzný kurz je $ 0.2259 za RECALL.
Recall sa v súčasnosti radí na #533 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 45.42M, pričom počet coinov v obehu je 201.07M RECALL. Počas posledných 24 hodín sa RECALLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1999 (low) do $ 0.23 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.8448301237691339, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.19764914901472713.
V krátkodobom vývoji sa RECALL zmenilo o +1.71% za poslednú hodinu a o -28.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 104.66K.
Recall (RECALL) informácie o trhu
No.533
$ 45.42M
$ 104.66K
$ 225.90M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Recall je $ 45.42M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 104.66K. Počet coinov v obehu RECALL je 201.07M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 225.90M.
História cien Recall v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1999
24 hod Low
$ 0.23
24 hod High
$ 0.1999
$ 0.23
$ 0.8448301237691339
$ 0.19764914901472713
+1.71%
+4.24%
-28.09%
-28.09%
Recall (RECALL) história cien USD
Sledujte zmeny cien Recall za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.009189
+4.24%
30 dní
$ +0.0759
+50.60%
60 dní
$ +0.0759
+50.60%
90 dní
$ +0.0759
+50.60%
Recall dnešná zmena ceny
Dnes RECALL zaznamenal zmenu o $ +0.009189 (+4.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Recall zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0759 (+50.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Recall zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RECALL zmenu o $ +0.0759 (+50.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Recall zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0759 (+50.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Recall (RECALL)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Recall, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Recall?
Several key factors influence Recall (RECALL) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect buying/selling pressure.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and user adoption drive fundamental value.
Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Regulatory Environment: Government policies, legal clarity, and compliance requirements affect market confidence.
Competition: Performance relative to similar projects and market positioning impacts valuation.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Recall?
People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily movements to assess performance and adjust holdings. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Recall
Cenová predikcia Recall (RECALL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RECALL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Recall (RECALL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Recall mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Recall v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RECALL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Recall Cenové predikcie.
Ako nakupovať a investovať Recall
Ste pripravení začať s Recall? Nákup RECALL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Recall. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Recall (RECALL) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 201.07M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Recall sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Recall
Vlastníctvo Recall vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je Recall (RECALL)
Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.
Recall Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Recall zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Recall rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Recall podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRecall?
Dnešná cena Recall je $ 0.2259. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Recall stále dobrou investíciou?
Recall zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RECALL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Recall?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Recall v hodnote $ 104.66K.
Aká je aktuálna cena Recall?
Živá cena RECALL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Recall vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RECALL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Recall?
Cenu RECALL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RECALL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RECALL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Recall pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Recall v tomto roku?
Cena Recall by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Recall (RECALL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:43 (UTC+8)
Recall (RECALL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.