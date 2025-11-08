BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Recall je 0.2259USD. Trhová kapitalizácia RECALL je 45,422,124.138USD. Sledujte aktualizácie cien RECALL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Recall Logo

Recall kurz (RECALL)

1 RECALL na USD aktuálnu cenu:

$0.2259
+4.24%1D
USD
Recall (RECALL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:43 (UTC+8)

Dnešná cena Recall

Aktuálna dnešná cena Recall (RECALL) je $ 0.2259, s 4.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RECALL na USD konverzný kurz je $ 0.2259 za RECALL.

Recall sa v súčasnosti radí na #533 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 45.42M, pričom počet coinov v obehu je 201.07M RECALL. Počas posledných 24 hodín sa RECALLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1999 (low) do $ 0.23 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.8448301237691339, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.19764914901472713.

V krátkodobom vývoji sa RECALL zmenilo o +1.71% za poslednú hodinu a o -28.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 104.66K.

Recall (RECALL) informácie o trhu

No.533

$ 45.42M
$ 104.66K
$ 225.90M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Recall je $ 45.42M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 104.66K. Počet coinov v obehu RECALL je 201.07M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 225.90M.

História cien Recall v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1999
24 hod Low
$ 0.23
24 hod High

$ 0.1999
$ 0.23
$ 0.8448301237691339
$ 0.19764914901472713
+1.71%

+4.24%

-28.09%

-28.09%

Recall (RECALL) história cien USD

Sledujte zmeny cien Recall za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.009189+4.24%
30 dní$ +0.0759+50.60%
60 dní$ +0.0759+50.60%
90 dní$ +0.0759+50.60%
Recall dnešná zmena ceny

Dnes RECALL zaznamenal zmenu o $ +0.009189 (+4.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Recall zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0759 (+50.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Recall zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RECALL zmenu o $ +0.0759 (+50.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Recall zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0759 (+50.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Recall (RECALL)?

Pozrite si Recallstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Recall

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Recall, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Recall?

Several key factors influence Recall (RECALL) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and social media buzz affect buying/selling pressure.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and user adoption drive fundamental value.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Regulatory Environment: Government policies, legal clarity, and compliance requirements affect market confidence.

Competition: Performance relative to similar projects and market positioning impacts valuation.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Recall?

People want to know Recall (RECALL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need current prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily movements to assess performance and adjust holdings. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Recall

Cenová predikcia Recall (RECALL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RECALL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Recall (RECALL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Recall mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Recall v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RECALL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Recall Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať Recall

Ste pripravení začať s Recall? Nákup RECALL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Recall. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Recall (RECALL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 201.07M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Recall sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Recall zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Recall webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:41:43 (UTC+8)

